Fiamme dal garage minacciano due abitazioni. Danni per migliaia di euro in Altopiano

Rischiava di creare una situazione di reale pericolo l’incendio che si è sviluppato in pochi minuti venerdì pomeriggio ad Asiago, scaturito dal garage privato adibito a laboratorio artigianale e che ha intaccato gli esterni di due abitazioni vicine.

L’allarme è scattato poco prima delle 17 da via Rodeghieri, con i vigili del fuoco altopianesi a giungere sul posto fortunatamente in pochi minuti per limitare i danni almeno agli edifici attigui, mentre per il materiale contenuto della rimessa tutto è andato in fumo.

Il bilancio dei danni effettivi è in corso di quantificazione, la consolazione consiste nel fatto che non si sono registrate persone ferite. I pompieri in pratica sono giunti sul luogo dell’emergenza in contemporanea alla chiamata con richiesta di soccorso, visto che si erano avveduti dell’incendio notando del fumo poco distante, appena qualche centinaio di metri da dove si trovavano per un’altra incombenza minore. L’immediatezza dell’intervento è stata quindi garantita più che mai e decisiva in questo caso, con un pizzico di fortuna, per non parlare oggi di un maxi incendio con più abitazioni coinvolte.

I vigili del fuoco di Asiago hanno attivato subito le operazioni di spegnimento, visto che le fiamme avevano già raggiunto il tetto interessando due distinte abitazioni. In rinforzo dalla sede centrale provinciale di Vicenza è stata richiesta l’autoscala con cui si è proceduto alla bonifica delle coperture solo parzialmente interessate dal rogo. Sul posto anche una autobotte salita da Schio, comunque non utilizzata. Sul posto in supporto alle squadre anche il personale dell’antincendio boschivo dei vigili del fuoco.

Completamente distrutto il garage, devastato dalla voracità delle fiamme nelle loro fasi iniziali, e tutto il suo contenuto. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.