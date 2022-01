Divampa il rogo in auto nella notte tra sabato e domenica. Distrutto anche il box

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tra gli interventi del fine settimana che hanno visto i vigili del fuoco vicentini intervenire nella provincia berica si segnala l’incendio di un’automobile scoppiato nella notte tra sabato e domenica nel Bassovicentino, nel territorio di Barbarano Mossano.

Impegnati in via Vicariato in località Barbarano due squadre del 115 delle Fiamme Rosse, giunte da Lonigo e dalla sede centrale provinciale di Vicenza, per aver ragione delle fiamme che si erano sprigionate intorno a mezzanotte e mezza.

La vettura custodita nel box, costruito con lamiere di metallo, è andata completamente distrutta al pari della stessa rimessa. Sembra che la “scintilla” sia scaturita proprio dal veicolo, trovando facile alimento poi nell’apparato elettrico e successivamente negli arredi interni dell’abitacolo. Una dozzina di pompieri dei due distaccamenti operativi ha lavorato fino a notte fonda per concludere l’intervento d’emergenza, procedendo alla necessaria bonifica dell’area dopo aver spento il rogo.