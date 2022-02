Previsioni meteo 22-24/02, venti secchi e tiepidi e giornate di sole nel Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

Un rapido fronte transitato sulle Alpi nella giornata di lunedì è seguito da venti secchi e tiepidi in questo inizio di settimana. A seguire un nuovo rinforzo dell’alta pressione garantirà qualche giorno di bel tempo col ritorno delle brinate notturne anche in pianura.

MARTEDI 22 FEBBRAIO

Cielo sereno su tutta la provincia con ottima visibilità grazie ai venti da nord, forti sulle Prealpi dove in mattinata toccheranno i 70-80 km/h. Temperature in diminuzione in quota, in aumento invece nei valori massimi in pianura per effetto del Foehn dove toccheremo i 14°.

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO

Un bel sole splenderà su tutto il territorio. Nel pomeriggio sarà possibile qualche velatura in transito da nord ovest. Temperature in aumento in montagna, in lieve calo nei valori minimi in pianura. Zero termico a 1.800 metri.

GIOVEDI 24 FEBBRAIO

Altra giornata di sole sul Vicentino. Torneranno le brinate notturne in pianura, mentre di giorno il clima sarà tutt’altro che invernale.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì è atteso un blando peggioramento del tempo. Pioggia per lo più debole in pianura, una spruzzata di neve arriverà al di sopra dei 600 metri circa. Migliora velocemente nel fine settimana con brusco calo termico.