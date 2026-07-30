Packrafting, arrampicata e passeggiata al tramonto: ecco gli eventi di agosto

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Il mese di agosto propone un ricco calendario di iniziative in tutto il Vicentino, tra esperienze immersive nella natura, attività sportive, concerti, visite guidate e appuntamenti dedicati a famiglie e bambini. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Ad aprire il calendario sarà “La Porta d’Acqua“, in programma sabato 1° agosto a Vicenza. L’esperienza propone un suggestivo percorso in packraft lungo il fiume Retrone, accompagnato da una narrazione in cuffia che racconta la storia della città attraverso musiche, testimonianze e racconti. Un viaggio originale alla scoperta dell’antico accesso fluviale a Vicenza, tra il porto romano, i ponti storici e i palazzi rinascimentali. Gli amanti dell’outdoor potranno invece partecipare a “Primi passi verticali“, in programma sabato 8 agosto a Tonezza del Cimone. L’iniziativa offre una prova di arrampicata su roccia con Guide Alpine presso la palestra “4Gatti”, aperta ad adulti e ragazzi dagli 8 anni. Un’occasione per imparare le basi dell’arrampicata e l’utilizzo delle attrezzature di sicurezza.



Domenica 9 agosto, ad Albettone, sarà possibile vivere l’esperienza del “Bagno di suoni sotto le stelle“, una passeggiata al tramonto sul Monte Santo di Lovertino seguita da una meditazione sonora con strumenti ancestrali. Un appuntamento dedicato al relax e al contatto con la natura. Le famiglie potranno invece partecipare a “Il cappello dell’elfo magico“, in programma venerdì 14 agosto a Treschè Conca di Roana. Il pomeriggio prevede un laboratorio creativo per bambini seguito dallo spettacolo di narrazione “Storie storte del menestrello Lustikh”, tra fantasia, musica e racconti.

Prosegue anche quest’anno la rassegna “Suoni tra le Malghe, Voci delle Bregonze“, con appuntamenti sabato 15 agosto a Tonezza del Cimone e domenica 30 agosto ad Arsiero. Concerti gratuiti immersi nella natura, raggiungibili attraverso escursioni di diversa difficoltà, per promuovere una fruizione sostenibile della montagna. A Velo d’Astico, nelle giornate di domenica 9 e sabato 22 agosto, tornano le “Porte Aperte a Villa Velo“. Le visite guidate permettono di conoscere la storia della villa settecentesca e dei suoi illustri protagonisti, mentre il 22 agosto sarà proposto anche il gioco investigativo “Mistero in Villa”, pensato per gruppi e famiglie.

Sabato 22 agosto, in Val Posina, andrà in scena “Tra natura e leggende“, un’escursione serale guidata tra sentieri boschivi, racconti popolari e le misteriose figure delle Anguane, per scoprire il territorio in una veste insolita. Nello stesso fine settimana, sabato 22 e domenica 23 agosto, ad Asiago debutta l’Asiago Flight Festival, manifestazione dedicata all’aviazione con esposizione di aerei storici e moderni, auto d’epoca e voli panoramici in elicottero organizzati in occasione del 90° anniversario dell’Aeroporto Romeo Sartori.

La musica sarà protagonista martedì 25 agosto a Sarcedo con la Jam Session organizzata dal Comune e dalla Biblioteca. Una serata aperta a musicisti e appassionati, che potranno esibirsi liberamente portando anche il proprio strumento. Gran finale sabato 29 agosto a Montecchio Precalcino con la 2° Festa dello Sportivo. L’iniziativa riunirà associazioni e società sportive del territorio con dimostrazioni, prove pratiche, premiazioni degli atleti e momenti dedicati alla promozione dello sport e del volontariato.

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