Degustazioni, escursioni e tradizioni contadine: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il quarto e ultimo fine settimana di luglio offre un ricco calendario di appuntamenti nel territorio vicentino: dalle degustazioni in cantina alle feste di paese, passando per escursioni naturalistiche, rievocazioni storiche e manifestazioni enogastronomiche. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Ad Alonte, domani 24 luglio, la Cantina Ca’ Rovere ospiterà “Il Classico in Terrazza“: una serata tra vigneti e panorama con degustazioni di vini, cicchetti e prodotti del territorio. Dalle 18 sarà anche possibile partecipare a una visita guidata della cantina dedicata alla produzione del Metodo Classico. A Pove del Grappa invece, sabato 25 luglio, avrà luogo un’escursione organizzata nell’ambito del progetto Avgg della Provincia di Vicenza. Un percorso panoramico tra i luoghi simbolo della Grande Guerra, con viste che spaziano dalle Dolomiti alla Laguna Veneta.



In quel di Rotzo, sabato 25 e domenica 26 luglio, si terrà “Raetica“: due giornate dedicate all’archeologia sperimentale e alla ricostruzione storica con villaggi antichi, laboratori, conferenze, spettacoli, mercatini e visite guidate all’area archeologica del Bostel. A Cesuna di Roana, domenica 26 luglio, si potrà partecipare ad una passeggiata adatta a tutta la famiglia attraverso il Boscon, accompagnati dagli asini, con picnic finale organizzato dalla Pro Loco. I bambini potranno salire in sella agli animali nei tratti consentiti.

Ad Asiago, domenica 26 luglio, un’escursione guidata a Cima Ekar condurrà alla scoperta di fossili, rocce sedimentarie e della storia geologica dell’Altopiano dei Sette Comuni. Bressanvido, da domani e fino a martedì 28 luglio, farà da sfondo alla “Festa dei Gnocchi“: cinque serate dedicate ai celebri Gnocchi de Pojanea, accompagnate da musica, pesca di beneficenza e spettacoli. Gran finale con i fuochi d’artificio.

A Sandrigo, da oggi a domenica 26 luglio, l’appuntamento è con la “Festa della Trebbiatura“: tradizione contadina, musica dal vivo, spettacoli, trebbiatura con macchine d’epoca, stand gastronomico, giochi per bambini e mostra di trattori storici animeranno quattro giornate di festa in località Tugurio. In quel di Isola Vicentina invece, fino a sabato 25 luglio, le contrade del paese si sfidano in gare e giochi per conquistare il tradizionale stendardo del Palio. Ogni sera stand gastronomico aperto con specialità locali. A Caltrano infine, domenica 26 luglio, si svolgerà un’escursione guidata di circa sei ore tra boschi, malghe e panorami sull’Altopiano dei Sette Comuni, con pranzo facoltativo a Malga Foraoro e tappa panoramica alla Bocchetta Paù.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.