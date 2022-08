Artigiano di 55 anni precipita nel vano ascensore per 10 metri. Inutili i soccorsi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Infortunio mortale sul posto di lavoro sull’Altopiano di Asiago, dove un artigiano vicentino di Asiago sarebbe morto sul colpo dopo essere caduto accidentalmente nella tromba di un ascensore in contrada Zebbo, nel comune di Gallio. A perdere la vita, dopo un volo verso l basso di una decina di metri, è stato un uomo di 55 anni la cui identità rimane per ora sotto il più assoluto riserbo in attesa dell’arrivo dei familiari.

L’incidente si sarebbe verificato in un edificio oggetto di lavori di ristrutturazione in cantiere nel primo pomeriggio di oggi, luogo dove sono giunti rapidamente dopo l’allarme la squadra di soccorso del Suem 118 inviata da Asiago che i carabinieri della stazione dell’Arma e in un secondo momento i tecnici dello Spisal dell’Ulls 7 Pedemontana.

Nella speranza di poter rianimare il 55enne una volta riportato sul piano era stato chiamato all’appello anche l’elisoccorso inviato dall’ospedale di Padova, ma no c’è stato nulla da fare. Anche la dinamica del tragico evento non è al momento conosciuta, in attesa di poter determinare con certezza cosa sia accaduto.

