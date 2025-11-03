Esce di strada con l’auto, che abbatte cancello e colonnina del gas: in ospedale automobilista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il botto, che ha squarciato il silenzio della notte scorsa (nelle prime ore di lunedì 3 novembre), ha svegliato tutti gli abitanti della zona: era l’1:20 quando a Gallio in via Generale Prestinari, il guidatore di un’auto si è schiantato con la sua Suzuki Vitara Ibrida.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 76. L’auto ha divelto una colonnina del gas e un cancello, a ridosso di un’abitazione. Il conducente è uscito autonomamente dall’abitacolo.

Prima dell’arrivo dei vigili del fuoco di Asiago, era già stato trasportato in ospedale ad Asiago con un’ambulanza dal Suem 118. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo e il luogo dell’incidente tamponando la fuoriuscita di gas dalla colonnina divelta. Le dinamiche di quanto accaduto sono al vaglio dei carabinieri di Asiago.

