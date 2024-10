Palazzina crolla dopo una violentissima esplosione: un disperso e un ferito – VIDEO/GALLERY

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Soccorritori all’opera a Gallio per l‘esplosione di una palazzina, parzialmente crollata su se stessa. Si cerca un disperso. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una fuga di gas. Tutta la zona è stata evacuata.

Il boato, fortissimo, si è sentito in tutta la zona. L’esplosione è avvenuta alle 17 in via Ech al civico 6: l’intera palazzina come detto è crollata e le fiamme hanno coivolto tutto l’edificio, stagliandosi alte in cielo. Sembra certo che sotto le macerie ci sia almeno un disperso. Sul posto sono presenti in massa i vigili del fuoco, due ambulanze del Suem 118 e i carabinieri.

Secondo alcune fonti a causare la fuga di gas sarebbe stato uno scavatore che ha tranciato una tubazione del metano di media pressione. Subito si è sviluppato l’incendio della condotta, che ha interessato gran parte della strada. Dopo qualche minuto dall’incendio è avvenuta un’esplosione e il crollo della una casa singola di tre piani fuori terra.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Asiago, Bassano, Schio, Vicenza con 11 automezzi e 30 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme della condotta incendiata, che deve essere ancora chiusa dai tecnici della rete gas. Contemporaneamente altre squadre hanno circoscritto l’incendio dell’abitazione e iniziato le prime operazioni di ricerca del disperso.

Il comandante dei vigili dl fuoco Andrea Gattuso si sta portando sul posto per la direzione delle operazioni di soccorso. Sono stati attivati i mezzi del movimento terra del comando di Verona, la squadra Usar (Urban Search And Rescue) del nucleo veneto dei vigili del fuoco per la ricerca sotto macerie, che sta partendo da Mestre e da altri comandi del Veneto.

La casa parzialmente crollata era abitata da una famiglia composta da madre, padre e due figli: al momento dell’esplosione all’interno si sarebbe trovato solo il marito, mentre la donna e un figlio erano all’esterno. Quest’ultimo è rimasto ferito e d è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’altro figlio si trovava invece fuori casa per lavoro. Le fiamme hanno coinvolto anche il vicino parco della Fratellanza.

1 di 13

Il comunicato di Italgas

“Con riferimento a quanto accaduto a Gallio, nel vicentino, un portavoce Italgas informa che un’azienda terza, estranea alla società, ha danneggiato una condotta del gas durante un proprio intervento di trivellazione orizzontale. Intervenuti prontamente sul posto, i tecnici Italgas stanno operando per mettere in sicurezza il tratto di condotta danneggiato e bloccare la fuoriuscita di gas. Saranno le autorità a valutare la connessione tra il danno arrecato alla condotta e l’esplosione di un’abitazione poco distante”.

Notizia in aggiornamento