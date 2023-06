Scoppio nel cantiere, grave un 30enne colpito da schegge. Si pensa a un ordigno di guerra

Soccorsi in codice rosso questa mattina sull’Altopiano dei Sette Comuni e più precisamente a Stoccareddo, dove un giovane di circa 30 anni sarebbe stato colpito da schegge di materiale in seguito a un’esplosione non meglio precisata. L’allarme è scattato alle 10.30 circa, con invio immediato di un’eliambulanza sul posto per agire rapidamente.

Scenario dello scoppio accidentale è un’abitazione privata in fase di ristrutturazione, in via Col Fuste, proprio nel centro della località montana pare di proprietà dello stesso giovane uomo ricoverato d’urgenza all’ospedale di Vicenza a metà della mattinata. Il cittadino del Comune di Gallio – R.B. le iniziali del ferito grave- stava lavorando su una parete interna, ed è stato investito dai detriti di muratura su più parti del corpo e sul viso.

Secondo le poche informazioni disponibili per il momento, il 30enne stava utilizzando una sega circolare da banco per tagliare delle tubazioni di recupero, quando improvvisamente si è verificata l’esplosione. Non si tratterebbe però di fuga di gas con le scintille del “taglio” a determinare la deflagrazione, come ipotizzato in un primo momento, ma l’utensile in mano al giovane altopianese avrebbe danneggiato forse un residuato bellico in maniera accidentale. La ristrutturazione in corso rientra nel bando statale “Bonus 110”.

La squadra medica del Suem 118 inviata sa Stoccareddo con il provvidenziale supporto del velivolo del 118 e, insieme a un team arrivato dal pronto soccorso di Asiago, avrebbero in concorso salvato la vita al ragazzo, trovato in fin di vita. Dopo il ricovero via cielo verso l’ospedale San Bortolo a Vicenza la situazione rimane delicata, e la prognosi chiaramente riservata in attesa del trascorrere delle ore in osservazione.

Si attendono approfondimenti in merito in base ai rilievi dei Carabinieri giunti nella frazione di Gallio. Con i militari anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana, trattandosi di un incidente sul lavoro, e una squadra di vigili del fuoco a supporto.