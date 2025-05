Il Giro fa tappa a Vicenza, “scappa” e poi domenica sale ad Asiago per la maxi tappa da 219 km

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La tappa del Giro d’Italia con arrivo a Vicenza avrà come scenario il Santuario (di Monte Berico), quella con il traguardo ad Asiago invece il Sacrario (del Leiten). Venerdì la prima con gran finale di giornata (venerdì 23 maggio, dopodomani) nel Vicentino, domenica 25 la seconda con l’Altopiano dei Sette Comuni sfondo degli ultimi chilometri di corsa.

Dal Romano d’Ezzelino a Cima Grappa e da Primolano al Dori (qui è fissato il Gran Premio della Montagna) gli strappi in salita da cui si attendono le emozioni maggiori e gli attacchi tra gli scalatori più attesi nell’appuntamento con lo sprint nel cuore di Asiago, a decretare il vincitore della 15esima tappa che chiuderà la seconda settimana del Giro. Per la sesta volta nella storia della corsa rosa a chiudere una tappa in Altopiano.

Previste migliaia di tifosi e curiosi lungo il tratto vicentino, con la strada provinciale Sp76 che porterà i corridori con la maglia rosa tra Gallio, Foza ed Enego per poi sfrecciare in zona Pennar prima dell’ultimo km. Occhio al dislivello importante, di 3.900 metri.

Ultimo dei 219 previsti, che ne fanno la seconda in ordine di distanza delle tappe più lunghe dell’edizione 2025, sui 3.433 chilometri totali che saranno percorsi dai ciclisti di tagliare il traguardo conclusivo di Roma il prossimo 1 giugno. La partenza sarà data a Fiume Veneto, comune di circa 11 abitanti della provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. Dal Piave al Brenta alle porte di Bassano per salire Strada Cadorna sul Monte Grappa, toccando prima le località di Vittorio Veneto, Possagno e Pederobba, tra le altre, nel passaggio dei corridori tra più province della regione.

Partenza dal Friuli intorno alle 11.30, si prevede una percorrenza di circa 6 ore sui pedali per i ciclisti più performanti, vale a dire gli specialisti delle montagne. L’arrivo, quindi, si prevede in viale Matteotti alle 17.30 circa. Prima gli applausi ai primi, poi la festa per tutti!

