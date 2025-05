Nordio dice sì al Tribunale della Pedemontana: proposta presto in Consiglio de Ministri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si al tribunale della Pedemontana: parola del ministro della Giustizia Carlo Nordio che questa mattina ha ricevuto a Roma, nella sede ministeriale di via Arenula, una delegazione composta dal presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, dal sindaco di Bassano del Grappa Nicola Ignazio Finco, dal presidente del Comitato Tribunale della Pedemontana Francesco Savio, dal presidente del Raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza e rappresentante delle categorie del territorio Alessandro Bordignon, dal delegato della Provincia di Treviso e Presidente di Ipa Terre di Asolo e Montegrappa Claudio Sartor e dal sindaco di Cittadella Luca Pierobon.

Presenti all’incontro anche il viceministro Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Andrea Del Mastro Delle Vedove e Andrea Ostellari.

“Si è trattato di un confronto proficuo sullo stato dell’iter relativo al tribunale della Pedemontana” ha sottolineato il ministro Nordio, che ha assicurato l’imminente presentazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge relativo.

Di giornata storica parla il sindaco bassanese Finco: “È un risultato mai raggiunto prima. Un passo avanti fondamentale, ottenuto anche grazie alla presenza congiunta del Ministro, del viceministro e dei sottosegretari, a testimonianza della rilevanza della nostra

richiesta. Ringrazio il ministro Nordio e tutti i rappresentanti del Governo presenti, ma soprattutto ringrazio le delegazioni del territorio che da tempo sostengono con convinzione il progetto del Tribunale della Pedemontana. Oggi abbiamo dimostrato che unendo le forze, le istituzioni locali possono ottenere risultati concreti”.

Ma è la Lega nel suo complesso a cantare vittoria. Commenta la senatrice Mara Bizzotto: “Dopo 13 anni di battaglie che come Lega abbiamo portato avanti sul territorio e in tutte le sedi politiche e istituzionali, il sogno dell’apertura del Tribunale della Pedemontana a Bassano, che coinvolgerà 72 comuni delle province di Vicenza, Padova e Treviso, è a portata di mano e diventerà presto realtà”.

Il presidente della Provincia Nardin, dal canto suo, mette subito i puntini sulle “i” rispetto al rischio depauperamento del già sotto organico tribunale di Vicenza: “Un risultato importante per il territorio vicentino e ringrazio il ministro, il viceministro e i sottosegretari che ci hanno ricevuti e che hanno confermato come l’iter verso l’apertura del tribunale della Pedemontana sia a buon punto. Allo stesso tempo, ho chiesto pari attenzione anche al tribunale di Vicenza e a tutto il territorio che rappresento e che è importante sia dal punto di vista economico che sociale. Il buon funzionamento di entrambi i tribunali sarà una vittoria per l’intero territorio vicentino che io oggi ho rappresentato a Roma”.

