Incendio all’alba, danni all’abitazione contenuti grazie all’intervento dei pompieri

Allarme incendio stamattina all’alba in Altopiano, con squadre di soccorso del 115 giunte da Asiago, Bassano del Grappa e Schio per evitare che un focolaio già avanzato trovasse alimento nelle strutture in legno tipiche della zona e attecchissero nell’intera abitazione. Intervento riuscito, ed operazioni di ripristino ancora in corso a metà mattinata.

La chiamata con richiesta di aiuto immediato è giunta intorno alle 6.20 di venerdì mattina, da una casa singola di via Prestinari ad Asiago. La squadra di turno del distaccamento locale è giunta in pochi minuti sul posto, visionando il problema e concordando l’intervento in attesa dei rinforzi saliti poi sull’Altopiano.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco è stato confermato che non nessuna persona è rimasta ferita. Gli inquilini dell’edificio, una casa disposta su due livelli, si sono accorti del problema e subito allontanati dando l’allarme. Si tratta di una famiglia composta da quattro persone in tutto, con due figli. I pompieri giunti dalle tre diverse sedi hanno utilizzato per le operazioni di spegnimento 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala: sono stati impiegati nell’impegnativo intervento 15 operatori, riuscendo a sezionare la copertura ed evitare un incendio generalizzato.

Le fiamme hanno intaccato esternamente un poggiolo in legno andato completamente distrutto e parte del sottotetto in legno coperto da una guaina metallica. Sono ora in corso le operazioni di controllo di tutte le travature in legno per escludere eventuali focolai. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L’intervento è entrato nelle fasi conclusive, ma serviranno presumibilmente ancora alcune ore per risolverlo del tutto.