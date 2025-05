Cucina a rischio a causa di una pentola lasciata sui fornelli. Intervento rapido dei pompieri

Allarme incendio a Costozza, nel primo pomeriggio di martedì, a causa delle fiamme che si sono sprigionate nella cucina di un un’abitazione situata lungo la Riviera Berica. L’alloggio divenuto scenario dell’emergenza si trova al primo piano di un edificio bifamiliare su due livelli abitativi.

Pompieri chiamati in causa nella frazione di Longare, in aiuto di una pensionata vicentina che si è messa prontamente al sicuro da possibili danni da intossicazione, in attesa dei soccorsi.

Le fiamme sarebbero divampate da una pentola dimenticata sul fornello dall’anziana donna residente, che si trovava sola in casa in quel momento. In breve tempo, il fuoco ha avvolto il piano cottura e una porzione della cucina, generando comprensibilmente un forte stato di agitazione nella donna che si è poi rivolta al 115.

L’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del comando di Vicenza è stato tempestivo e massiccio, data la prossimità di un distributore di benzina all’abitazione che poteva causare potenziali rischi ulteriori in caso di estensione dell’incendio. I pompieri vicentini, in ogni caso, hanno spento le fiamme in modo rapido. In corso di valutazione i danni, limitati pare ala piano cottura e agli ambienti della cucina, oltre alla necessità di ritinteggiare le pareti “sporcate” dal fumo.

