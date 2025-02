Canna fumaria difettosa, prende fuoco il tetto. All’opera 25 pompieri per tutta la notte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un lunedì sera caratterizzato da interventi multipli dei vigili del fuoco vicentini, chiamati a intervenire per l’incendio di Zugliano in Altovicentino ma, praticamente in contemporanea, anche a Cismon del Grappa, frazione di Valbrenta, per porre rimedio al rogo scaturito sul tetto di un’abitazione di via Vittorio Veneto.

Allarme scattato alle 22.45, in seguito allo sprigionarsi delle fiamme in uno stabile privato costruito su tre piani. Probabile l’origine da una canna fumaria difettosa, ma per certezze si dovrà attendere il report dei tecnici dopo il sopralluogo di stamattina.

Chiamati in causa i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago e Feltre, oltre ai volontari giunti dal Trentino per un totale di 25 operatori del 115 giunti sul posto. Le operazioni sono state particolarmente impegnative e si sono protratte per tutta la notte. Lo scenario in cui si è sviluppato l’incendio, infatti, si trova su una stradina con vicolo chiuso e quindi su spazi limitati di manovra, lateralmente rispetto la via principale che attraversa il centro abitato di Cismon.

I pompieri di tre province intervenuti ieri sera sono rimasti sul posto fino alle 5 del mattino di martedì. Dopo la prima fase di ricognizione e successivo spegnimento delle fiamme che hanno distrutto la struttura nelle parti in legno, è stata portata a termine quella successiva di bonifica dell’area e messa in sicurezza.

