Perde il controllo dell’auto e cappotta in rotatoria, ferita una donna

Poteva avere conseguenze ancora più gravi il cappottamento di un veicolo avvenuto oggi, domenica 1 dicembre, a Vicenza. Poco dopo le 14 infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via del Sole all’incrocio con Viale Trento per un’auto finita rovesciata nei pressi della rotatoria dopo la perdita di controllo della conducente, rimasta ferita.

La squadra dei pompieri arrivata dalla vicina sede, ha dapprima messo in sicurezza la piccola utilitaria e subito estratto dalle lamiere accartocciate la donna alla guida, che è stata quindi presa in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferita in Pronto Soccorso: le sue condizioni sarebbero state giudicate non gravi. La Polizia Locale ha intanto deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro: ancora non sarebbe chiara la dinamica del sinistro, che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi o pedoni.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un’ora.