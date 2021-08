Esplosione nel capanno degli attrezzi: grave un 67enne investito da vampata di fuoco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento in regime di massima urgenza domenica poco prima di mezzogiorno in una contrada di Lusiana Conco, sull’Altopiano dei 7 Comuni, in soccorso di un allevatore rimasto vittima di un incidente in un appezzamento di terra di sua proprietà. L’uomo, un 67enne residente nella stessa zona, sarebbe stato sorpreso da una vampata di fuoco in seguito all’esplosione improvvisa avvenuta in un capanno costruito in legno, dove poco prima lo stesso aveva riposto del materiale per il giardinaggio.

Era tornato sui suoi passi per controllare l’origine dell’odore acre di fumo che proveniva dalla rimessa per gli attrezzi, sarebbe incappato nella deflagrazione che ha innescato una fiammata rovente paurosa, centrandolo in pieno. A causare lo scoppio sembra sia stata una perdita di gas da una bombola, trovata all’interno e analizzata dagli operatori del 115 intervenuti ieri poco dopo le 11 in contrada Xausa.

Il 67enne vicentino rimasto ferito – R.P. le sue iniziali, molto conosciuto da quelle parti in virtù della prolungata attività di allenatore di ovini e agricoltore -, respirava a fatica ed è scattata la disperata richiesta di aiuto al 118. Una volta raggiunto dal personale sanitario del Suem è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale San Bassiano, per valutare sia le contusioni che soprattutto le ustioni subite su parte del corpo: al volto ma anche agli arti superiori secondo le prime indiscrezioni.

Nel pomeriggio di ieri, poi, è stato deciso il trasferimento urgente in ambulanza al polo provinciale del San Bortolo di Vicenza, dove il malcapitato protagonista del fatto di cronaca rimane sotto stretta osservazione e in gravi condizioni di salute, tanto che la prognosi rimane rigorosamente riservata monitorando l’evolversi della situazione nei prossimi giorni. L’allevatore di Lusiana rimane ancora in pericolo di vita, in attesa di un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni.