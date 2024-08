Scivola con la moto e si schianta nel bosco. Ricoverato in eliambulanza un 29enne

Ha perso il controllo della sua motocicletta mentre lasciava alle sue spalle l’Altopiano per far rientro verso casa a Romano d’Ezzelino, scivolando prima sull’asfalto in località Giarre – nel Comune di Lusiana Conco – e di schiantarsi nella vegetazione fuori strada. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, dunque ieri, intorno alle 18.20, con immediata attivazione dei soccorsi 118 sia dall’ospedale di Asiago che dall’elibase di Treviso.

Dal polo del Ca’ Foncello è decollato il velivolo eliambulanza del 118 per raggiungere l’area montana dove era stata segnalata la persone ferita. A chiedere aiuto pare sia stato uno tra gli automobilisti in transito sulla carreggiata che, per “fortuna” del malcapitato centauro, ha assistito alla scena e il punto di uscita di guidatore e moto verso un tratto boschivo. Allo stato attuale non risultano coinvolti altri veicoli nella dinamica dell’incidente, ma non è escluso che l’uscita di strada trovi spiegazione in un ostacolo improvviso paratosi davanti.

Nella prima fase dell’emergenza il giovane di 29 anni, che lungo la Strada della Fratellanza viaggiava solo in sella al veicolo due ruote, è stato raggiunto dal personale del Suem 118 giunto con l’autolettiga. Dopo aver verificato le sue condizioni generali, il motociclista ferito – sarebbe sempre rimasto in piena coscienza – è stato stabilizzato e trasportato sulla sede stradale in attesa dell’elisoccorso. Lamentando forti dolori, il sospetto è che il 29enne possa aver subito delle lesioni interne con necessità di accertamenti diagnostici approfonditi.

Il mezzo d’emergenza è atterrato direttamente sulla via di comunicazione tra Asiago e la zona del Bassanese, interrotta al traffico temporaneamente, allo scopo di caricare a bordo l’infortunato, mentre sul posto erano già giunti i Carabinieri per le verifiche di rito loro spettanti e per regolare il flusso delle auto sul tratto interessato dai soccorsi. La missione si è conclusa con l’affidamento del motociclista all’équipe di terapia intensiva del San Bortolo dove il giovane ezzelino è stato ricoverato ieri sera.

La prognosi di guarigione è in questi casi mantenuta riservata, in attesa di comprendere l’effettiva portata delle lesioni riportate. Seguiranno aggiornamenti.