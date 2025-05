Esce di strada con la moto e finisce in vigneto: gravissimo un giovane motociclista – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora un gravissimo incidente lungo la strada che da Breganze porta a San Giorgio di Perlena, in via Montegoggio nel territorio comunale di Fara Vicentino: nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 maggio, un motociclista è infatti uscito di strada in curva, scendendo verso la pianura, dopo aver perso il controllo della moto. Le sue condizioni sono molto gravi.

L’uscita di strada è avvenuta poco prima delle 18 nella curva sottostante l’azienda vitivinicola “Terre di Confine”, a pochi metri dal confine con Breganze e non ha coinvolto altri mezzi.

Il motociclista – un 27enne le cui iniziali sono S.M. – ha impattato con violenza contro il guard-rail e mentre la moto – un’Honda CBR 1000 – è rimasta in mezzo alla strada, il giovane centauro è finito in mezzo a un vigneto privo di sensi. nessuno avrebbe infatti assistito all’uscita di stradaE’ stato trovato solo successivamente dai primi automobilisti in transito: , nella quale il giovane uomo ha riportato un gravissimo trauma al volto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 e l’elicottero di Treviso Emergenza, che ha provveduto, una volta stabilizzato dai sanitari, a trasportare il motociclista all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ora è ricoverato nel reparto di rianimazione.

