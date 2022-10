Migross centra l’en plein in Continental Cup e accede al girone di semifinale

Tre su tre per i Leoni giallorossi di Asiago. I campioni d’Italia dell’hockey su ghiaccio ieri sera hanno battuto per 5-2 gli sloveni dello Jesenice, centrando il terzo successo di fila in altrettante serate di battaglia al PalaOdegar, guadagnandosi di diritto l’unico pass messo in palio per accedere il girone di semifinale che si disputerà a metà novembre in Slovacchia – e non a Cardiff come precedentemente annunciato -.

La cinquina (a 2) rifilata alla squadra slovena segue alle vittorie per 14-1 sui serbi del Novi Sad Vojvodina e per 9-2 sui turchi del Buz Adam Istanbul, due partite rivelatesi di fatto ininfluenti sulle sorti del quadrangolare. La partita conclusiva di ieri sera, a tutti gli effetti, costituiva l’unico scoglio arduo e una sorta di “spareggio” annunciato in partita secca.

Cornice unica del round di qualificazione è stato l’impianto altopianese, con il pubblico di casa a spingere i proprio beniamini in particolare ieri sera nel match conclusivo, dopo la scorpacciata di gol – ben 23 in due apparizioni, quasi un record – delle due serate quasi “di riscaldamento” in vista del duello da dentro o fuori. Di fatto, però, mai in discussione, con la Migross a passare in vantaggio subito e a condurre la contesa senza patire grossi rischi. Il bottino di 28 reti “gonfiate” e sole 5 subite nella tre giorni europea la dice lunga, ma dal prossimo scalino in poi il livello delle avversarie sarà molto più impegnativo.

Poi la sorpresa, anche se per il momento permane in via ufficiosa: lo Jesenice sconfitto ieri dai vicentini altopianesi potrebbe passare il turno come squadra ripescata, in virtù del ritiro del team portacolori del Kazakisthan, il Karaganda, che ha annunciato nel corso del week end il suo ritiro dalla competizioni europee. Lasciando così un posto libero, da assegnare a una delle migliori seconde dei gironi. Con gli sloveni in pole position seppur dalla “seconda fila”.

Tutti i risultati:



Jesenice-Buz Adam Istanbul 5-1

Migross Asiago-Novi Sad Vojvodina 14-1

Novi Sad Vojvodina-Jesenice 1-7

Migross Asiago-Buz Adam Istanbul 9-2

Buz Adam Istanbul-Novi Sad Vojvodina 6-1

Migross Asiago-Jesenice 5-2