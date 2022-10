Incendio in strada provinciale dopo l’urto auto contro moto: centauro ricoverato

Un’automobile di marchio Lancia prende fuoco dopo la collisione con una motocicletta, e sono serviti i pompieri del comando provinciale di Vicenza, “armati” di estintori a schiuma, per evitare ulteriori pericoli sabato sera a Bressanvido. Un intervento pronto e rapido portato dagli operatori d’emergenza del nucleo berico delle Fiamme Rosse, evitando così ulteriori problemi.

Tutto questo in seguito a un incidente stradale segnalato al 118 e avvenuto in via Roma, lungo la strada provinciale 53 che attraversa il paese. Se per l’automobilista a bordo, uscito subito dall’abitacolo, non ci sarebbero state conseguenze fisiche, lo stesso non si può dire per il centauro scivolato sull’asfalto dopo l’urto.

Trasportato in ospedale al S. Bortolo di Vicenza in ambulanza, salvo eventuali complicazioni successive al ricovero non presentava segnali di rischio per la sua incolumità. Identità e provenienza del motociclista vicentino rimangono per il momento sotto riserbo. L’allarme era scattato poco dopo le 20 dall’arteria stradale principale che porta nell’area bassanese passando per il centro di Bressanvido, dato da alcuni residenti che si sono riversati fuori per prestare un primo aiuto.

La centrale operativa del 118 ha inviato subito un’ambulanza sul posto, richiedendo anche il supporto di una squadra dei vigili del fuoco oltre che di una pattuglia di carabinieri, questi ultimi impegnati a chiudere il tratto al traffico durante le operazioni di spegnimento e soccorso