Solaio invaso dal fumo: evacuata una famiglia in vacanza. Notte di lavoro per i pompieri

Intervento a più squadre di soccorso dei vigili del fuoco nella serata di lunedì sull’Altopiano di Asiago, con 12 operatori chiamati all’opera in via Monte Ortigara, nel comune di Roana, per l’incendio di una canna fumaria di una tipica abitazione di montagna che ha provocato danni ingenti a due alloggi attigui.

I pompieri giunti sul posto dell’allarme dai distaccamenti di Asiago e Schio e dalla centrale operativa provinciale di Vicenza con due autopompe, due autobotti e l’autoscala hanno dovuto lavorare dalle 20.30 di ieri fino a notte su due fronti: all’interno di un appartamento al primo piano, dove il bagno era invaso dal fumo, e sulla copertura.

In una delle due case vacanziere interessate dall’emergenza si trovava in questi giorni di Carnevale una famiglia salita in Altopiano per trascorrere qualche giorno, poi costretta a lasciare l’immobile e trovare ospitalità da parenti, vista la necessità di evacuare lo stabile anche a causa dei danni da fumo. Dopo alcune verifiche preliminari si era appurato che le fiamme erano divampate da una canna fumaria in acciaio a servizio di un caminetto, posto in un cavedio.

Il forte calore aveva innescato quindi la combustione di una trave in legno del solaio, complicando l’opera di spegnimento in corso sul tetto. L’incendio ha interessato dei tubi di scarico dei fumi della caldaia del piano terra, dove si è sviluppata un’altra combustione, che ha provocato gravi danni all’appartamento al momento disabitato in quanto seconda casa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate questa mattina alle 4, dopo il controllo e messa in sicurezza di tutta la struttura.