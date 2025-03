L’Altopiano piange per l’addio a Jacopo, il 18enne morto per aneurisma. Domani il funerale

La comunità di Roana si appresta ad accogliere mercoledì 19 marzo, nel pomeriggio, le tante persone in arrivo sull’Altopiano dei 7 Comuni per riservare il loro commosso saluto a Jacopo Apolloni. Una vita spezzata, la sua, a soli 18 anni di età. Con la conferma, giunta nelle scorse ore in seguito all’autopsia effettuata sulla salma del ragazzo, che a stroncarne il futuro è stato un malore letale, conseguenza di un vaso sanguigno colpito da aneurisma.

Con l’esame autoptico concluso è giunto ai familiari del 18enne studente dell’Itis Chilesotti di Thiene il nulla osta per la sepoltura. Dopo la veglia di preghiera organizzata per questa sera alle 20, e il funerale di domani a partire dalle 16, il feretro sarà tumulato nel locale cimitero di Mezzaselva, frazione di Roana.

Jacopo, giovane dalle varie passioni che condivideva con gli amici anche sul canale Youtube, è spirato in ospedale domenica 19 marzo, all’indomani del ricovero in codice rosso dopo un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte appena fuori le mura di Cittadella. Il giovane vicentino stava riaccompagnando verso casa la fidanzata, insieme in sella sulla sua Ktm 125. Si è saputo poi che a causarne la morte non sono state le conseguenze dell’urto su una vettura ad un incrocio, ma l’effetto dell’aneurisma inimmaginabile che ha sorpreso fatalmente il 18enne alla guida della motocicletta.

“Vivi una vita che ricorderai” era un motto dello stesso ragazzo roanese che dallo scorso 9 marzo sono in tanti a piangere, tra amici del paese, compagni di scuola e docenti e tutti i parenti che da allora si stanno stringendo intorno ai genitori e ai fratelli, tutti increduli per la crudeltà che un destino inconcepibile ha riservato al diciottenne vicentino. Papà Davide e mamma Nicoletta, Nicolò e Alba gli altri due figli, i nonni, insieme alla fidanzata Sofia a quanti hanno voluto e vorranno sempre bene a Jacopo, saranno presenti alla cerimonia per ricordarlo e salutarlo nella chiesa di Santa Giustina.