Nations League, Italia – Germania. Per gli azzurri il passaggio del turno vale doppio

L’Italia torna in campo per i quarti di finale di Nations League contro la Germania, in programma questo giovedì a San siro per l’andata e domenica 23 marzo il ritorno a Dortmund.

Secondo le ultime news dal ritiro della Nazionale mister Spalletti prepara le sue mosse per la doppia sfida alla Germania. Si proverà a recuperare Cambiaso, almeno per il match di Dortmund. A San Siro potrebbe giocare Politano nel ruolo di esterno a tutta fascia. Non ci sarà invece Dimarco.