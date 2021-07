Pedemontana allagata, tromba d’aria sull’Altopiano di Asiago. Frane in Val d’Astico

Ancora flagellati dal maltempo l’Altopiano di Asiago e la zona della pedemontana vicentina. Per quel che riguarda l’Altopiano di Asiago, una tromba d’aria fra le 15.30 e le 16 si è abbattuta in particolare su Cesuna e Roana, scoperchiando tetti, provocando un black out e allagamenti. Numerosi alberi sono caduti nella zona dello Spillek. Il tetto di un’abitazione è strato divelto, mentre alcune case sono invase dai detriti. Allagata anche la sede degli Alpini di Roana presso l’ex caserma del corpo forestale. Piante cadute anche nella zona del Laghetto. Bloccate a causa di frane la strada che dal monte Verena porta a Mezzaselva e la provinciale 78 che collega Rotzo a Pedescala.



Pioggia forte, strade come torrenti e sottopassi allagati anche fra Schio e Torrebelvicino (video sottostante), nella zona fra San Vito di Leguzzano e Monte di Magrè e nel bassanese. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in particolare a Schio, Tonezza e nella zona di Valdastico per frane e allagamenti. Frana anche sulla strada provinciale 350 che attraversa l’alta valle dell’Astico, chiusa in entrambi i sensi per fango e detriti. Verso le 19,30, colpita ancora, come l’altro giorno, la zona di Lusiana – Conco.