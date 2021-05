Scontro tra auto a Canove. Due ferite e “rientro” con code a causa dell’incidente

In prossimità dell’ora di cena di domenica decine di auto sono rimaste pressochè bloccate sulla strada provinciale 349 nel tratto altopianese del Costo”, stavolta non tra i tornanti ma in territorio di Canove di Roana verso Asiago, a causa della violenta collisione tra due veicoli avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica.

L’impatto a due veicoli ne ha coinvolto indirettamente poi un terzo, a causa del distacco di una ruota che ha colpito un’auto che stava sopraggiungendo, senza possibilità di evitare l’ostacolo improvviso. L’allarme e il ricorso ai soccorsi si è registrato intorno alle 18.30 di ieri, congestionando il traffico nella zona per oltre un’ora.

A sbattere cuna contro l’altra sono state una Renault Clio che marciava con Canove “alle spalle” e una Ford Fiesta in direzione opposta. Il punto di scontro – con impatto tra le fiancate dei due mezzi – è stato in via Gaiga, vicino al confine territoriale tra due dei “Sette Comuni” altopianesi. La terza auto coinvolta è un’Opel Meriva, proveniente anch’essa dal comune di Asiago come la Fiesta, centrata dalla ruota anteriore sinistra di quest’ultima dopo lo scontro, fortunatamente senza provocare pericoli per la salute degli occupanti.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem provenienti dal vicino nuovo ospedale e una squadra i vigili del fuoco del distaccamento asiaghese, impegnati a lungo tra i rottami delle vetture danneggiate. Il bilancio conclusivo, danni per svariate migliaia di euro a parte, parla di quattro persone illese tra conducenti e passeggeri delle due auto che provenivano da Asiago, e una donna e un’adolescente ferite, le occupanti della Renault Clio: si tratta di due altopianesi residenti a Roana. In ogni caso, al pronto soccorso non sarebbero state riscontrate lesioni grave per nessuna delle due.

Il luogo dell’incidente