Sbalzato dal suo scooter cade sull’asfalto. Ragazzo di 20 anni in rianimazione

Si trova ricoverato all’ospedale San Bortolo da ieri sera un giovane di 20 anni, soccorso in codice rosso a Dueville in seguito a un incidente stradale. Dalle prime informazioni disponibili poco dopo le 21 di domenica sera alcuni residenti di via Garibaldi sono corsi in strada dopo aver udito un forte rumore provenire dall’esterno, trovando una persona stesa a terra e uno scooter danneggiato sulla strada.

L’impatto sarebbe stato su una recinzione, all’altezza dell’incrocio con via Bixio, non lontano dal centro del paese. Subito allertati i soccorsi al 118 con i carabinieri della tenenza locale e un’ambulanza del Suem da Vicenza a raggiungere il luogo indicato, di fronte al cancello che porta a una palazzina.

Una volta trasportato in ospedale dopo le prime cure salvavita sul posto, il 20enne è stato trasferito dal pronto soccorso del polo berico al reparto di terapia intensiva. Il giovane è stato accolto in pericolo di vita, secondo la notizia della prima ora e solo nel corso della giornata sarà diramato un aggiornamento sulle sue condizioni effettive di salute.

Le indagini sono state affidate agli uomini dell’Arma, la cui sede tra l’altro dista poco più di 500 metri da dove lo scooter è scivolato sull’asfalto, per cause al momento del tutto ignote. Non sarebbero stati visti altri veicoli coinvolti nell’incidente, ma per le certezze assolute bisognerà attendere le indicazioni fornite dai militari. Nel frattempo, la priorità è legata alla sopravvivenza del ragazzo ricoverato in gravi condizioni a Vicenza.

La notizia è in aggiornamento