Tredicenne si allontana dal campo scout e si perde tra i boschi. Ritrovata dopo 4 ore

Si è concluso con un lieto fine un pomeriggio denso di apprensione sull’Altopiano di Asiago, dove anche il Soccorso Alpino è stato chiamato in causa per cercare di ritrovare, sana e salva, una ragazzina di appena 13 anni che mancava all’appello da un campo scout organizzato a Treschè Conco, nel comune di Roana.

Dal primo pomeriggio si avevano più notizie della preadolescente, allontanatasi senza più far rientro alle attività organizzate nel corso di una vacanza sull’Altopiano. Probabilmente si era smarrita tra i boschi, perdendo l’orientamento.

Dalle 16 di venerdì, quindi, erano scattate le ricerche ufficiali, coinvolgendo tutte le forze dell’ordine disponibili sull’Altopiano, compreso il team degli specialisti in salvataggi in montagna Di Asiago e i colleghi saliti da Arsiero i volontari di Protezione civile e i vigili del fuoco di zona. Pronte anche le unità cinofile. A ritrovare la 13enne, alla fine, è stata una persona di passaggio nel corso di una passeggiata in contrada Mosca, proprio sul limitare di una porzione di bosco, intorno alle 19 della stessa giornata.

Grazie all’attenzione di quest’ultima, la segnalazione è stata subito raccolta e la squadra si è diretta sul posto indicato, sempre nel territorio di Roana sopra l’abitato di Treschè Conca. La giovane studentessa delle medie, quindi, non aveva percorso molta strada. Solo per precauzione è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Asiago, con il solo dine di effettuare alcune visite di controllo e approfondire in seguito i motivi dell’improvviso allontanamento dal campo base.

La ragazzina è stata trovata tra i boschi nei pressi di contrada Mosca