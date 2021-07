Tokyo 2020, Elena Bellò avanza al debutto: l’azzurra di Villaverla è in semifinale negli 800

Tre di notte in Italia, 10 del mattino in Giappone: è l’ora del debutto olimpico assoluto per Elena Bellò, la giovane atleta vicentina di Villaverla convocata nella Nazionale di atletica leggera. Che si presenta puntuale per guadagnarsi un brillantissimo pass per una delle sue semifinali sulla distanza degli 800 metri piani.

Nelle batterie di qualificazione sul doppio giro di pista la la 24enne vicentina sfodera una prova di alto livello, andando a battagliare per raggiungere un traguardo per nulla scontato alla vigilia. E facendo trepidare da casa papà Paolo Bellò e tutta la famiglia oltre agli amici villaverlesi, ben volentieri con sveglia puntata nel cuore della notte per assistere in diretta al materializzarsi del sogno a cinque cerchi della mezzofondista veneta.

La campionessa italiana sulla distanza, di recente in azzurro agli Europei di Atletica di Torun in Polonia (semifinalista), è riuscita a superare lo sbarramento grazie a un quinto posto nel gruppo dove era stata sorteggiata. Ottimo il crono di 2’01”07, alle spalle di stelle di livello internazionale come la britannica Reekie, la statunitense Wilson e la cinese Wang giunte sulla linea del traguardo tutte e tre al fotofinish nella sesta batteria di stanotte. L’azzurra è stata promossa ai ripescaggi grazie al riscontro cronometrico. Si tratta della settima atleta italiana della storia a raggiungere una semifinale alle Olimpiadi in questo sport.

Domani alle 20.50 a Tokyo e alle 13.50 in orario italiano Elena Bellò si schiererà di nuovo ai blocchi di partenza, con due target nella mente. Uno ai limiti dell’impossibile secondo i pronostici, vale a dire ottenere un pass per la finalissima, e un altro invece che sembra alla portata della vicentina: abbassare il proprio personal best, abbattere lo scoglio dei due minuti e magari “avvicinare” il record italiano sugli 800 (1’57”66) che appartiene a un mito dell’atletica italiana, anche lei con un legame speciale con il Vicentino. Vale a dire Gabriella Doro.

In ogni caso per la giovane 24enne nata a Thiene, cresciuta a Villaverla e che si è formata sportivamente a Dueville, oggi osare e sognare non costa nulla, a maggior ragione vista la progressione che ha caratterizzato le sue prestazioni recenti. Il suo crono migliore è ad oggi 2’00”44.