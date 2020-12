Strada della Fratellanza coperta di neve e abeti, intervento notturno dei vigili del fuoco

Prima era caduta la neve, poi alcuni tronchi d’albero oltre ai rami spezzati dal peso della coltre bianca. Ecco perchè è stato necessario un imponente intervento notturno da parte dei vigili del fuoco per liberare una via di collegamento importante tra Bassano del Grappa e l’Altopiano, nella serata di ieri.

Il riferimento è alla strada provinciale 72, meglio nota ai vicentini come “strada della Fratellanza“, interrotta in quanto non transitabile in sicurezza dopo la copiosa nevicata tra lunedì e martedì. I mezzi speciali per la pulizia delle strade, infatti, avevano anch’essi trovato il passaggio ostruito da alcune piante, abeti in particolare, caduti lungo un tratto di strada.

Una squadra inviata sul posto dal distaccamento altopianese ha liberato la strada tagliando gli alberi caduti per le ultime abbondanti nevicate, per poi rimuoverli e accatastarli in posizione non pericolosa per gli utenti della strada di montagna, strada “bianca” per l’occasione, ma in ragione della neve. Sempre sull’Altopiano a scopo precauzionale era rimasta chiusa anche il collegamento che da Cesuna porta a Canove per la pericolosità di caduta di abeti, anche in questo caso appesantiti dalla neve.

Il lungo lavoro degli operatori si è protratto “al freddo e al gelo”, come si suol dire, e sotto i fari dell’illuminazione artificiale per poter restituire la libera circolazione ai veicoli attrezzati, con i cittadini altopianesi ad apprezzare ancora una volta l’impegno dei pompieri, in versione multitasking quasi in vesti di tagliaboschi esperti all’occorrenza.