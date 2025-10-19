Tragedia nella notte, l’auto si schianta contro la fontana. Morti tre giovanissimi, grave un quarto

Asiago si è svegliata avvolta nel dolore. Un silenzio irreale ha preso il posto del consueto vociare del mattino, mentre l’intero altopiano piange la scomparsa di tre giovanissimi. Una tragedia che ha spezzato vite, sogni e famiglie, e che lascia una ferita profonda nel cuore della comunità.

Intorno alle 3.30 del mattino, una Peugeot 207 con a bordo cinque giovani ventenni si è schiantata violentemente contro la fontana al centro della rotatoria all’ingresso di Asiago, in provincia di Vicenza. I ragazzi stavano rientrando dopo aver festeggiato un compleanno. L’impatto è stato devastante: tre di loro sono morti sul colpo, mentre un quarto è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale di Bassando del Grappa con fratture craniche e contusioni cerebrali e toraciche. Il quinto occupante è rimasto miracolosamente illeso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del Suem 118 oltre ai Vigili del Fuoco. Dai primi rilievi, supportati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’auto sarebbe arrivata ad alta velocità da via Lavarone, impattando prima contro un’aiuola spartitraffico e poi contro la rotatoria. L’urto contro la fontana ha distrutto la parte anteriore del veicolo, rendendo vano ogni tentativo di salvataggio per i tre giovani deceduti.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.