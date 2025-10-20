Pietre al pullman dei tifosi di Pistoia basket: morto il secondo autista

Dramma sulla Rieti-Terni dove un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket di Rieti avrebbero assaltato il pullman che stava lasciando la città.

Il fatto è accaduto dopo l’incontro del campionato di A2 che si era disputato nel pomeriggio. A colpire il mezzo – con pietre e mattoni – sarebbero stati alcuni facinorosi usciti da un campo.

Secondo quanto raccolto dalla Forze dell’Ordine, l’uomo deceduto è il secondo autista. A bordo c’erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall’incontro di A2 tenutosi al PalaSojourner contro la Sebastiani Basket Rieti. Il pullman è stato raggiunto dal lancio di sassi nella parte anteriore, il parabrezza in un punto è stato sfondato da una pietra, proprio all’altezza del sedile dove probabilmente era seduto il secondo autista, accanto al guidatore.

Un atto criminale. Così lo ha definito il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. “Ci auguriamo che venga immediatamente accertata la dinamica dei fatti e venga fatta piena giustizia” ha poi aggiunto. Dopo l’episodio, il mondo della pallacanestro si mobilita e la società Pistoia Basket “si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente”. Mentre la Federbasket ha già annunciato che saranno presi dei provvedimenti.