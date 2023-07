Ultraleggero precipita in fase di atterraggio: due feriti, uno è grave

Poco prima di mezzogiorno di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Gastagh ad Asiago per un aereo ultraleggero Tecnam 2002 precipitato in fase di atterraggio in un prato circa 500 metri prima della pista dell’aeroporto Romeo Sartori: ferite le due persone a bordo.

Il velivolo era partito in mattinata da Bolzano: il pilota avrebbe sbagliato una manovra in fase di atterraggio. Il pilota ha cercato quindi di riprendere quota ma si è trovato di fronte un declivio boschivo e ha tentato una virata per evitare gli alberi. Questo gli avrebbe fatto però perdere potenza, schiantando il mezzo al suolo.

I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno estratto le due persone all’interno del velivolo, che sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 stabilizzati e trasferiti ospedale: uno dei due, il più grave, è stato trasportato in elicottereo all’ospedale San Bortolo di Vicenza mentre l’altro, con traumi multipli ma meno grave, è stato portato all’ospedale di Asiago in ambulanza.

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso.