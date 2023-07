Schianto scooter-trattore: in gravissime condizioni una ragazza di 14 anni

Una ragazza di soli 14 anni è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Vicenza per le conseguenze di un drammatico incidente avvenuto ad Altissimo intorno a mezzogiorno.

La 14enne, che stava viaggiando a bordo del suo scooter per cause in corso di accertamento è stata investita da un trattore in via Valle di La, una strada secondaria in collina, con parecchie curve. E’ stata sbalzata violentemente a terra. Sul posto il Suem 118 ha fatto volare immediatamente l’elicottero di Verona Emergenza, che ha trasportato l’adolescente all’ospedale San Bortolo in codice rosso per i traumi e le fratture riportate. La prognosi è riservata.