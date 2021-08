Umberto Tozzi, Massimo Ranieri e le musiche dei Queen ad Asiago Live

Anche sull’Altopiano brillano le stelle della musica. In questo caso, si tratta di stelle che hanno fatto la storia della canzone italiana, come Umberto Tozzi e Massimo Ranieri, ma non mancherà un excursus nel variopinto mondo dei Queen assieme al maestro Diego Basso. Le date della rassegna Asiago Live, firmata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago ed ospitata inPiazza Carli, sono rispettivamente 9, 10 e 13 agosto.

Umberto Tozzi (9 agosto, ore 21) presenterà per la prima volta uno show completamente acustico, “Songs”. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.



Cantante, attore, volto televisivo e showman, Massimo Ranieri, sul palco di Asiago il 10 agosto alle 21, continua imperterrito, successo dopo successo, il viaggio di “Sogno e son desto… 500 volte”, il suo celeberrimo spettacolo riproposto oggi in una versione nuova e aggiornata. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. Sul palcoscenico a 70 anni, dopo aver venduto oltre 14 milioni di dischi nel mondo, sarà impegnato nel portare in scena il teatro umoristico di Nino Taranto e Giorgio Gaber e nell’interpretare il grande repertorio della canzone napoletana e i brani di altri amati cantautori italiani e internazionali.

Il 13 agosto sarà la volta del direttore d’orchestra Diego Basso direttore d’orchestra con Plays Queen, a cura dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e il coro di Art Voice Academy: una serata all’insegna della storia del rock, con musiche rigorosamente eseguite dal vivo e appositamente arrangiate per orchestra dal popolare direttore. Durante il concerto, il pubblico potrà apprezzare le qualità vocali e le interpretazioni delle voci di Art Voice: Anna Danieli, Claudia Ferronato, Sonia Fontana, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Cristina Mariz, Marco Mengato e Manolo Soldera.

Come da Decreto ministeriale, per l’accesso ai concerti è richiesto il Green Pass. I biglietti, già in prevendita on line e punti vendita Ticketone, costano da 20 a 60 euro. Tutte le informazioni si possono chiedere a DuePunti Eventi (tel. 0445360516 o eventi@duepuntieventi.com).