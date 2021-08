Schianto all’incrocio fra la moto e un’auto: in ospedale un 16enne

Non è in pericolo di vita il 16enne rimasto coinvolto sabato pomeriggio a Marano Vicentino in un incidente stradale mentre era in sella al suo ciclomotore.

Erano le 14.30 e il ragazzo stava viaggiando in via Venezia con direzione Nord verso via Milano quando all’incrocio con via Prole per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale è andato ad urtare con la parte anteriore contro una Fiat Punto che stava transitando in via Prole con direzione via Monte Pasubio.

Ad avere la peggio è stato il 16enne: dopo aver sfondato il parabrezza della Punto, è rovinato malamente a terra. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato con un’ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, per le cure del caso: ha subito alcuni traumi ma non è in pericolo di vita. Ingenti i danni ai mezzi.