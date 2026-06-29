Una donna sbatte la schiena, due bikers nel greto del torrente: domenica di soccorsi in Altopiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica di interventi per il Soccorso alpino dei Sette Comuni, quella di ieri 28 giugno.

La mattina, intorno alle 9.30 è arrivata la prima chiamata di soccorso da parte della Centrale di Vicenza per un incidente nella zona di Malga Mandrielle. Andando in cerca di funghi col marito e degli amici, non distante dalla strada che sale verso l’Ortigara, nel comune di Roana, una 67enne di Padova ha sbattuto la schiena e parte del busto sui sassi, cercando di oltrepassare un albero a terra in un punto scosceso del bosco. Individuato il luogo in cui si trovava, una squadra ha raggiunto l’infortunata assieme al personale dell’ambulanza di Asiago. Prestate le prime cure, la donna è stata caricata in barella e trasportata all’ambulanza.

Poco dopo la chiusura di questo intervento, alle 13.20 circa, è giunta la seconda chiamata per padre e figlio di Padova che, durante una gita in mountain bike, hanno perso l’orientamento su una mulattiera e, scendendo lungo un canale, sono finiti nel greto del torrente della Val Frenzela, a Gallio, incapaci di proseguire. Ricevute le coordinate del punto in cui erano bloccati, due squadre hanno raggiunto i due: stavano bene a parte qualche graffio. I soccorritori hanno quindi issato le bici fino all’Eremo della Madonna del Buso, riaccompagnando padre e figlio sulla strada, da dove sono rientrati autonomamente.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.