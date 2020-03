Violento incendio nella stabile della caserma dei carabinieri. Carbonizzato un anziano VIDEO

Un violentissimo incendio sta devastando da questa notte il tetto dell’edificio che ospita ad Asiago anche la caserma dei carabinieri e, poco più in là, anche la guardia di finanza. Un uomo ha perso la vita, carbonizzato.

Le fiamme, dalle prime informazioni raccolte, sono divampate a partire dal sottotetto dello stabile, nella centralissima via Verdi, intorno alle 4.30 di questa mattina e hanno interessato ben 50 metri di tetto. I primi operatori dei pompieri entrati con gli autoprotettori nella mansarda di una delle abitazioni coinvolte nel rogo hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un anziano.

Illesi tutti gli altri residenti venuti fuori in tempo dalle palazzine. I vigili del fuoco stanno al momento operando con oltre 40 operatori – grazie al raddoppio del cambio – e con 10 mezzi antincendio per contenere le fiamme ai tetti ventilati e salvaguardare le abitazioni adiacenti. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza delle palazzine della proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che stanno eseguendo un primo sopralluogo.