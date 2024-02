13 Comuni insieme per “M’Illumino di meno”: la sostenibilità ambientale parte dal quotidiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

13 Comuni in rete per continuare a impegnarsi per la sostenibilità ambientale. Si tratta di Breganze, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Posina, Sarcedo, San Vito di Leguzzano, Thiene, Tonezza del Cimone, Zanè, Zugliano e Santorso come Comune capofila.

I “Comuni per la sostenibilità – Sportello energia” operano insieme già da alcuni anni e scendono in campo venerdì 16 febbraio per l’appuntamento di “M’illumino di meno – Giornata Nazionale del Risparmio energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”, evento promosso da RaiRadio2 e dalla trasmissione Caterpillar.

Le 13 Amministrazioni comunali aderiscono con svariate iniziative: dal semplice spegnimento dei monumenti pubblici, che avverrà un po’ in tutti i comuni della rete, ad eventi pensati per riflettere su come le scelte quotidiane impattino sull’ambiente e come ognuno di noi, con piccoli sforzi, può scegliere uno stile di vita che provochi meno danni sulle limitate risorse del pianeta Terra.

Si va dalla proposta di Santorso, con un’esperienza di Escape Room al buio all’interno del Museo Archeologico dell’Altovicentino, e la possibilità di proporre idee di risparmio di risorse nella vita quotidiana compilando un form poi consultabile sul sito del comune, al Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Sarcedo che invece propone ai giovani di raggiungere la scuola a piedi, in bici o con mobilità condivisa. San Vito di Leguzzano invita a spegnere le luci di casa superflue e accendere magari qualche candela, per una serata “alternativa” con amici e familiari.

Ascolta “L’associazione Buona Pratica: con i Comuni per la transizione energetica” su Spreaker.

A Carrè c’è la proposta della settimana dell’ “Andiamoci piano“, dove ragazzi e bambini sono invitati ad andare a scuola a piedi o in bicicletta con premi alla classe che raccoglie più “timbri tartaruga” nei vari checkpoint intorno alla zona scuole. Thiene, poi, organizza letture animate in biblioteca per bambine e bambini dell’infanzia e delle primarie, e Marano Vicentino, con una proposta che viene dalla Consulta del Territorio, ricorda un elenco di buone pratiche quotidiane alla portata di tutte e tutti.

Alcuni Comuni, infine, gemellati con altri comuni in Europa o nel mondo, hanno invitato a fare una scelta di risparmio energetico simbolico anche ai loro partner: così, venerdì 16 febbraio non saranno solo i nostri monumenti cittadini ad essere spenti, ma anche gli edifici pubblici dei nostri “gemelli” nel mondo. Perché quest’anno l’iniziativa M’Illumino di meno invita ad un risparmio di risorse “No border”, ovvero senza confini, nella convinzione che l’impegno per un maggior rispetto dell’ambiente non deve conoscere confini.

Nei siti e nei canali social dei diversi Comuni è possibile avere maggiori informazioni sugli eventi in programma.

“E’ particolarmente significativo – dichiarano insieme gli assessori dei Comuni coinvolti – che 13 amministrazioni comunali abbiano deciso di condividere assieme una serie di iniziative nella giornata di venerdì dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Insieme, infatti, si riesce a incoraggiarsi a vicenda e ad avere un risultato più efficace e a incidere meglio nell’opinione pubblica delle nostre comunità. La Giornata può dunque diventare, anche grazie a questo, una festa che coinvolge tutto l’Alto Vicentino a favore di un ambiente più sostenibile”.