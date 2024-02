Escalation di reati a Vicenza: oggi si riunisce il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la richiesta recente da parte del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e l’annuncio dell’arrivo e dell’imminente installazione di nuove telecamere di videosorveglianza pubblica nel centro storico, ieri sera è stata ufficializzata la “chiamata” alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il vertice tra le autorità amministrative, rappresentanti dello Stato su base provinciale e delle forze dell’ordine si terrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 febbraio, alle 17.30 in Prefettura.

Al termine dell’incontro è prevista subito una conferenza stampa per rendere noto le azioni intraprese dal Comitato per contrastare l’escalation recente in città di fatti di cronaca. Furti in serie nelle abitazioni, spaccate notturne negli esercizi commerciali (tentate e alcune andate a segno) e altri reati predatori in più casi culminati in vere e proprie aggressioni ai danni di cittadini hanno portato a una recrudescenza preoccupante nell’ultimo mese, con la necessità di riunione le parti in causa per studiare delle “contromosse” funzionali a misure di deterrenza da affiancare all’azione delle forze dell’ordine.

A fare i rituali “onori di casa” nel corso della riunione sarà oggi il prefetto berico, Salvatore Caccamo, a cui spetta il compito di presiedere il Comitato, alla presenza del Questore di Vicenza Dario Sallustio in qualità di rappresentante territoriale del Ministero degli Interni e della Polizia di Stato, insieme ai comandanti provinciali dei corpi militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e altri funzionari. Per la politica amministrativa presente Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza.