Addio a ‘Carletto’ Mazzone, allenatore d’altri tempi: ebbe un legame speciale con Roberto Baggio

A Mazzone il “Divin codino” ha dedicato un affettuoso ricordo sui social, accompagnato da un foto insieme.

“Caro allenatore. È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa del nostro grande allenatore. Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze in questo momento difficile. La tua passione, il tuo impegno e la tua competenza sono stati una fonte di ispirazione per me e per molti altri giocatori. Il tuo impatto nel mondo del calcio rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria.