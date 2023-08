Non solo rifiuti: abbandonati chili di pane lungo il Timonchio

Caro pane quanto ci costi..o forse no? La domanda sorge spontanea a giudicare dalle foto circolate nelle ore scorse grazie alle segnalazioni di alcuni residenti, dove in alcuni scatti piuttosto eloquenti si vedono decine di chili di pane riversato a pochi passi dalle rive del torrente Timonchio, ai confini tra il Comune di Marano Vicentino – da dove arrivano le immagini – e quello di Malo.

Una zona quella lungo il Timonchio e prima ancora il Leogra, già spesso teatro di abbandono di rifiuti quanto di altrettante molteplici campagne di pulizia degli argini con grande impegno di volontari e associazioni.

In questo caso pagnotte e pane già a pezzi che potrebbero far pensare ad un uso dello stesso probabilmente per animali: perchè quindi abbandonarlo? Un alimento prezioso emblema di quel rispetto che si dovrebbe al cibo. Che sia per l’uomo o per animali d’allevamento poco cambia.