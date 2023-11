Primi brindisi per “Beermet” con i mastri del boccale e del gusto

Al via oggi il primo dei due fine settimana vicentini di “Beermet – Dove i maestri della birra e del gusto si incontrano”, un evento d’autunno atteso e organizzato nei dettagli da Ogd Pedemontana Veneta e Colli dedicato a maestri birrai e i birrifici artigianali in due location d’eccezione: Villa Godi Malinverni a Lugo e il Castello di Thiene. Un doppio appuntamento che s’innesta in un percorso che, come spiega Nicolas Cazzola (presidente del consorzio Odg). “La creazione della Strada dei birrifici della Pedemontana Veneta ha lo scopo di valorizzare non solamente la ricca offerta brassicola del territorio ma anche di proporre al visitatore un’opportunità singolare per la scoperta della cultura locale e delle sue radici”.

La rassegna in due tappe vede il prezioso contributo di Camera di Commercio di Vicenza nell’ambito del Bando Unico Annuale Cultura e Turismo anno 2022 e anche del Ministero del Turismo mediante la Regione Veneto all’interno del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. La manifestazione è patrocinata inoltre da Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Città di Thiene, Confcommercio mandamenti di Schio e di Thiene, Confartigianato Imprese Vicenza

Raggruppamento di Thiene, Coldiretti e Veneto The Land of Venice.

Due weekend dove tutti potranno arricchire le proprie conoscenze sulla birra artigianale e vivere esperienze tra cultura, gusto e storia. La birra artigianale è eccellenza del territorio, ed in questa occasione i birrifici locali saranno protagonisti con degustazioni e momenti di avvicinamento alla bevanda. Non mancheranno convegni/workshop sul tema, visite guidate a Villa Godi Malinverni con guida turistica autorizzata, intrattenimento musicale ed inoltre food in abbinamento. Ad aprire l’evento sarà la Cena di Gala di Venerdì 10 Novembre alle ore 20 con originale abbinamento cibo e birra artigianale, presso il Torchio Antico di Villa Godi Malinverni a Lugo. La serata sarà a cura del Beer Specialist Antonio Canale.

Quindi Sabato 11 novembre si terrà Beermet dalle 17 alle ore 24 in Villa Godi Malinverni. I birrifici presenti saranno Birrone ed Ofelia, con le loro produzioni artigianali. Delle visite guidate della dimora con una guida turistica autorizzata sono previste alle ore 18:30 e 20:30. L’intrattenimento musicale sarà live e a cura di Damien McFly dalle 21 alle 23. La proposta gastronomica sarà curata dal ristorante “Il Torchio Antico”. Alle ore 15:30 e alle ore 17:30 avrà luogo il workshop dal titolo: “L’evoluzione delle birre artigianali e agribirrifici in Italia” condotto da Antonio Canale.

Nel successivo fine settimana, sabato 18 novembre dalle ore 17 alle ore 24 e domenica 19 dalle ore 15alle ore 22 l’iniziativa Beermet si terrà presso il Castello di Thiene. I birrifici che faranno degustare le proprie birre artigianali sono Birrone, La Villana, Groove Birrificio Indipendente, Skinny Hill e Birrificio Agricolo Sorio. L’intrattenimento musicale live sarà affidato sabato al Manouche Groove Trio, e Domenica dalle 18 alle 20 ai Men On the Moon. La proposta gastronomica sarà curata da Berti food truck.

I biglietti sono acquistabili in modalità on line , oppure direttamente il giorno dell’evento. La quota di partecipazione include: ingresso, bicchiere brandizzato, 4 degustazioni di birra artigianale da 0,25 cl ciascuna, visita guidata della dimora con guida turistica autorizzata (visita valida per Villa Godi Malinverni), e l’accesso ai workshop. I ticket di degustazione acquistati saranno validi per tutta la durata del festival. E’ possibile anche l’ingresso alla sola dimora, con guida turistica autorizzata, e l’accesso ai workshop, senza consumazioni. Per i bambini/e ed i ragazzi/e fino ai 18 anni l’ingresso è gratuito se accompagnati. L’evento è garantito anche in caso di maltempo. Per maggiori informazioni, si può contattare il numero 0445/804837 oppure 338/8232958, o email a info@visitpedemontana.com