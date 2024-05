Ciliege, incontri ravvicinati con i rapaci, e festival… e molto altro nel variegato menù del weekend

Giugno sta per iniziare, e l’esordio del nuovo mese avverrà nel bel mezzo di un weekend. Il Vicentino, come sempre, sarà pieno di cose da fare e di luoghi da visitare e vivere. Riepiloghiamo dunque le varie iniziative in programma. E lo facciamo, come d’abitudine, con l’aiuto di “Festa Italiana“, la rubrica a cura di Gianni Manuel e Martina Polelli.

Partiamo da Zanè. Venerdì 31 maggio, in occasione de “Il maggio dei Libri”, la Biblioteca organizza un Girofiaba per bambini dai 4 ai 10 anni. A Schio invece, nella medesima giornata, prenderà il via la 9° edizione del Sacrofest: un caleidoscopio di iniziative che, fino a domenica 9 giugno, vedrà la partecipazione di grandi ospiti. Non mancheranno specialità gastronomiche ogni sera. Tra gli ospiti: Angelo Branduardi, Giancarlo Ferron e Roberto Saviano.

Ascolta “Il weekend del 31 Maggio al 2 Giugno 2024” su Spreaker.

Weekend di festa anche a Velo d’Astico. Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, un ricco calendario di iniziative andrà ad animare la frazione di Meda.

Questo fine settimana avrà anche inizio la 9° edizione di Villeggendo, il festival letterario che ospita i maggiori protagonisti della scena editoriale italiana nei luoghi d’arte del Veneto. Si inizia ad Orgiano venerdì 31 maggio: Ramin Bahrami, in dialogo con Alessandro Milan, presenterà il libro Chopin, il poeta del pianoforte. A Calvene, sabato 1° giugno, si terrà la 12° edizione della Calvene de Gusto – Bella Ciaona. Un’escursione lungo i sentieri calvenesi accompagnata da enogastronomia e musica.

Nella stessa giornata di sabato, a Thiene, si terrà l’edizione 2024 di Appuntamento in Giardino: attività dedicata a ragazzi e ragazze dagli 8 agli 11 anni per scoprire l’importanza delle api e degli altri insetti impollinatori e come fare per aiutare questi piccoli insetti così importanti per l’ambiente. A Colceresa, da sabato a domenica, torna Ciliegia Igp in Festa, evento organizzato dalla locale Pro Loco insieme al Comune.

Nella cornice di Cesuna di Roana, da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, verrà ospitato L’Altopiani dei Pastori. Un evento dedicato alla scoperta delle antiche tradizioni pastorali dell’Altopiano dei Sette Comuni. A Tresché Conca di Roana, sabato 1° giugno, presso il Forte Corbin si avrà l’occasione di fare un’esperienza rara e affascinante: un incontro ravvicinato con i rapaci.

Nella medesima giornata, sempre a Tresché Conca di Roana, appuntamento con “La fattoria dei piccoli”. I bambini al di sotto dei 4 anni avranno l’opportunità di stare a contatto con gli animali della fattoria e con la natura incontaminata dell’Altopiano di Asiago. A Montecchio Maggiore, dal 31 maggio al 2 giugno, approderà per la prima volta il format “La Puglia che ti piglia – 100% Puglia”. Il villaggio pugliese itinerante porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura.

Concludiamo, come al solito, allargando il nostro sguardo al di fuori del Vicentino. Da sabato a domenica, a Spello, si rinnoverà l’annuale appuntamento con le infiorate. La manifestazione consiste nel realizzare tappeti colorati utilizzando fiori o parti di essi. Questi tappeti e quadri floreali si snoderanno per le vie del centro storico di Spello, a onorare la festività del Corpus Domini.

Gabriele Silvestri