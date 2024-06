Comuni sotto i 15 mila abitanti: tutti i risultati del voto nel vicentino in tempo reale

AGUGLIARO

Roberto Andriolo (per Agugliaro Andriolo)

Massimo Borghettini (Rinnova Agugliaro)

Alessandro Gnesin (Progetto Agugliaro Gnesin Sindaco)

ALONTE (2 sezioni su 2)

Luigi Tassoni (Vivi-amo Alonte) 705 voti – 100% 🇮🇹

ALTAVILLA VICENTINA (8 sezioni su 8)

Claudio Catagini (La Garanzia dell’Esperienza Catagini sindaco) 2172 voti – 37,55%

Giovanni Furlani (Altavilla AltaVita) 321 voti – 5,55%

Gianluca Grignolo (Altavilla Liberiamo il futuro) 736 voti – 12,72%

Rossella Zatton (Amiamo Altavilla Rossella Zatton sindaco) 2556 voti – 44,18% 🇮🇹

ALTISSIMO (2 sezioni su 2)

Giuseppe Antoniazzi (Altissimo Bene Comune Antoniazzi sindaco) 519 voti – 38,99%

Omar Loris Trevisan (Impegno per Altissimo) 812 voti – 61,01% 🇮🇹

ARCUGNANO (9 sezioni su 9)

Marco Carollo (Arcugnano al Centro Carollo sindaco) 1585 voti – 35,94% 🇮🇹

Simone Cuomo (Idee in comune per Arcugnano Cuomo sindaco) 1379 voti – 31,27%

Paolo Pellizzari (Pro Arcugnano Pellizzari sindaco) 1446 voti – 32,79%

ARSIERO

Simone Mattielli (Arsiero Oggi Mattielli sindaco)

Cristina Meneghini (Presente e Futuro per Arsiero Cristina Meneghini sindaco)

Tiziana occhino (Uniti per Arsiero Tiziana Occhino sindaco)

ASIAGO (6 sezioni su 6)

Roberto Rigoni Stern (Viva Asiago!) 2640 voti – 79,49% 🇮🇹

Maurizio Rossetto (Nuova Asiago) 681 voti – 20,51%

ASIGLIANO (1 sezione su 1)

Irene Brocchiello (Il futuro per Asigliano) 224 voti – 45,53%

Fabrizio Ceccato (Fabrizio Ceccato sindaco) 268 voti – 54,47% 🇮🇹

BREGANZE (8 sezioni su 8)

Alessandro Crivellaro (BreganzeSì Fare paese) 2.028 voti – 44,20% 🇮🇹

Silvia Covolo (Breganze Futura Silvia Covolo sindaco) 1.630 voti – 35,53%

Luisa Battistello (Breganze Centro-Destra) 930 voti – 20,27%

BRESSANVIDO (4 sezioni su 4)

Luca Franzè (Voce ai cittadini) 1.465 voti – 100% 🇮🇹

CALTRANO

Alberto Dal Santo (Progetti in Comune)

Sara di Nicoli (Una nuova Caltrano)

Nicola Zenari (Viviamo Caltrano)

CALVENE (2 sezioni su 2)

Andrea Cappozzo (Abitare) 306 voti – 39,43%

Andrea Pasin (Condividere Calvene) 470 voti – 60,57% 🇮🇹

CAMISANO VICENTINO (9 sezioni su 9)

Renzo Marangon (Noi con voi Marangon sindaco) 2833 voti – 52,86% 🇮🇹

Amelia Muraro (Amo Camisano Amelia Muraro sindaco)

CAMPIGLIA DEI BERICI (2 sezioni su 2)

Roberto Bisicchia (Crescere Assieme Campiglia) 315 voti – 30,14%

Massimo Zulian (Nuova Campiglia) 730 voti – 69,86% 🇮🇹

CARRE’ (3 sezioni su 3)

Valentina Maculan (Impegno comune Civica per Carrè) 1520 voti – 100% 🇮🇹

CARTIGLIANO (4 sezioni su 4)

Germano Racchella (Passione per Cartigliano) 1363 voti – 73,36% 🇮🇹

Gianluigi Pellanda (Con Pellanda sindaco per Cartigliano) 495 voti – 26,64%

CASTEGNERO (3 sezioni su 3)

Marco Montan (Impegno in Comune Montan sindaco) 1260 voti – 100% 🇮🇹

CHIUPPANO (3 sezioni su 3)

Andrea Segalla (Crescere Insieme) 1219 voti – 100% 🇮🇹

COLCERESA (6 sezioni su 6)

Enrico Costa (Siamo Colceresa Costa sindaco) 2531 voti – 77,12% 🇮🇹

Sonia Fogliato (Comunità Colceresa Sonia Fogliato Colceresa 2024) 751 voti – 22,88%

CORNEDO VICENTINO (11 sezioni su 11)

Pierluca Battilana (Amiamo Cornedo Pierluca Battilana sindaco) 1499 voti – 25,82%

Francesco Lanaro (Lanaro sindaco per Cornedo) 4306 voti – 74,18% 🇮🇹

CREAZZO (1 sezione su 10)

Andrea Bombarda (Civica per Creazzo #bombardasindaco) 193 voti – 36,90%

Carmela Maresca (Vivere Creazzo Carmela Maresca sindaco) 330 voti – 63,10%

DUEVILLE (14 sezioni su 14)

Elena Lionzo (Esserci per Dueville Elena Lionzo sindaco) 3119 voti – 44,12%

Giuliano Stivan (Siamo Dueville Giuliano Stivan sindaco) 3951 voti – 55,88% 🇮🇹

FARA VICENTINO

Carmen Sperotto (Impegno per Fara Carmen Sperotto sindaco)

Maria Teresa Sperotto (Bene comune Competenza, Esperienza, Novità)

FOZA (1 sezione su 1)

Melissa Alberti (Insieme per Foza e l’Altopiano) 199 voti – 40,45%

Bruno Oro (Vivere Foza) 293 voti – 59,55% 🇮🇹

GALLIO (3 sezioni su 3)

Gianna Marcolongo (Gallio domani) 180 voti – 11,28%

Emanuele Munari (insieme per Gallio e l’Altopiano) 691 voti – 43,03%

Marinella Sambugaro (Gallio Comunità Territorio) 725 voti – 45,43% 🇮🇹

GRISIGNANO DI ZOCCO

Elisa Bastianello (ContiamoCi!)

Stefano Lain (Uniti per Grisignano Lain sindaco)

Franca Marchetto (Idee in comune Marchetto sindaco)

GRUMOLO DELLE ABBADESSE (3 sezioni su 3)

Andrea Turetta (Grumolo al centro Andrea Turetta) 1801 voti – 100% 🇮🇹

ISOLA VICENTINA (10 sezioni su 10)

Luigino Da Meda (Comunità isolana Da Meda sindaco) 486 voti – 9,48%

Francesco Enrico Gonzo (Gruppo 2029 Francesco Gonzo Sindaco) 3019 voti – 58,92% 🇮🇹

Angelo Rizzi (Insieme di più) 1619 voti – 31,60%

LASTEBASSE (1 sezione su 1)

Emilio Leoni (Unione Lastarolla) 84 voti – 89,36% 🇮🇹

Severino Vellere (Alleanza per Lastebasse) 10 voti – 10,64%

LONGARE (5 sezioni su 5)

Matteo Zennaro (Insieme per cambiare) 2918 voti – 100% 🇮🇹

LUGO (4 sezioni su 4)

Robertino Cappozzo (Lugo Luogo in Comune Robertino Cappozzo sindaco) 856 voti – 42,69%

Loris Dalla Costa (Futuro per Lugo Loris Dalla Costa) 1149 voti – 57,31% 🇮🇹

LUSIANA CONCO (10 sezioni su 10)

Antonella Corradin (Insieme per Lusiana Conco) 2022 voti – 100% 🇮🇹

MONTE DI MALO (3 sezioni su 3)

Antonio Dal Pozzolo (Sicuri a Monte di Malo Liberi Padroni a casa nostra Antonio Dal Pozzolo sindaco) 14 voti – 0,79%

Stefano Nuciari (Insieme si cresce) 124 voti – 6,97%

Andrea Paludi (Progetto Futuro Andrea Paludi sindaco) 346 voti – 19,45%

Mosè Squarzon (Promuovere Monte di Malo Mosè Squarzon sindaco) 1295 voti – 72,79% 🇮🇹

MONTEGALDELLA (2 sezioni su 2)

Paolo Dainese (Le radici del cambiamento Lista Civica Paolo Dainese sindaco) 291 voti – 29,51%

Ciro Piccoli (Siamo Montegaldella) 695 voti – 70,49% 🇮🇹

MONTECCHIO PRECALCINO (4 sezioni su 4)

Gaetano Buson (Lista Civica per Montecchio Attivamente) 446 voti – 15,67%

Maria Teresa Cecchetto (L’Astego Cecchetto per Montecchio) 731 voti – 25,68%

Fabrizio Parisotto (Parisotto per Montecchio) 1670 voti – 58,66% 🇮🇹

MONTEBELLO (2 sezioni su 6)

Alberto Maggio (Noi di Montebello Alberto Maggio sindaco) 145 voti – 12,20%

Dino Magnabosco (Magnabosco sindaco Civica Montebello) 899 voti – 75,61%

Roberta Sinico (SiAmo Montebello e frazioni) 145 voti – 12,20%

MONTICELLO CONTE OTTO (8 sezioni su 8)

Damiano Ceron (Vigardolo Monticello Cavazzale Ceron sindaco) 1443 voti – 30,28%

Erika Pegoraro (#IoScelgo Pegoraro sindaco) 515 voti – 10,81 voti%

Gilberta Pezzin (Monticello che vorrei Gilberta Pezzin sindaco) 1820 voti – 38,19% 🇮🇹

Cristina Zanini (Lista civica Zanini sindaco) 988 voti – 20,73%

MONTORSO (3 sezioni su 3)

Emma Baron (Uniti per Montorso Baron sindaco) 1199 voti – 100% 🇮🇹

MUSSOLENTE (3 sezioni su 6)

Massimo Berton (Vivere Insieme Mussolente – Casoni) 680 voti – 26%

Ellena Bontorin (Il Nuovo Patto – Uniti per Casoni e Mussolente) 1026 voti – 39,24%

Claudio Mazzocco (Claudio Mazzocco sindaco) 909 voti – 34,76%

NOGAROLE (1 sezione su 1)

Romina Bauce (Insieme per Nogarole Bauce sindaco) 668 voti – 100% 🇮🇹

NOVENTA VICENTINA (10 sezioni su 10)

Paolo Borotto (Noventa Insieme Borotto sindaco) 1746 voti – 36,82%

Mattia Veronese (Mattia Veronese Io credo in Noventa) 2996 voti – 63,18% 🇮🇹

PEDEMONTE (2 sezioni su 2)

Diego Carotta (Insieme per Pedemonte) 241 voti – 58,07% 🇮🇹

Gianluca Carotta (Pedemonte Una nuova primavera) 174 voti – 41,93%

PIANEZZE (2 sezioni su 2)

Luca Vendramin (Uniti per Pianezze) 1164 voti – 100% 🇮🇹

PIOVENE ROCCHETTE (7 sezioni su 7)

Maurizio Colman (Progettiamo il futuro) 751 voti – 18,76%

Renato Grotto (Vivere Piovene) 1896 voti – 47,36% 🇮🇹

Erminio Masero (Noi con voi) 1356 voti – 33,87%

POJANA MAGGIORE (4 sezioni su 4)

Paola Fortuna (Crescere con Voi Paola Fortuna) 1184 voti – 50,40% 🇮🇹

Walter Zonta (Walter Zonta sindaco) 1165 voti – 49,60%

POVE DEL GRAPPA (3 sezioni su 3)

Francesco Dalmonte (Pove di tutti) 1777 voti – 100% 🇮🇹

POZZOLEONE (2 sezioni su 2)

Edoardo Tomasetto (Pozzoleone civica Tomasetto 2024) 1413 voti – 100% 🇮🇹

ROANA (6 sezioni su 6)

Elisabetta Magnabosco (6 Frazioni e 1 Comune) 1037 voti – 38,82%

Luigi Martello (Uniti per Roana e l’Altopiano) 1634 voti – 61,18% 🇮🇹

SALCEDO (1 sezione su 1)

Michele Carli (Salcedo da Vivere) 427 voti – 66,20% 🇮🇹

Giovanni Antonio Gasparini (Insieme per Salcedo) 218 voti – 33,80%

SAN PIETRO MUSSOLINO (2 sezioni su 2)

Gabriele Tasso (Civica per San Piero Tasso sindaco) 625 voti – 100% 🇮🇹

SAN VITO DI LEGUZZANO (3 sezioni su 3)

Umberto Poscoliero (Progetto San Vito – Poscoliero sindaco) 1313 voti – 74,48 voti 🇮🇹

Giuseppe Spezzapria (Vivere San Vito di Leguzzano – Spezzapria sindaco) 450 voti – 25,52%

SANTORSO (6 sezioni su 6)

Giorgio Baù (Il Paese che Vogliamo) 1593 voti – 51,99% 🇮🇹

Gabriele Facci (Lista civica per Santorso) 1471 voti – 48,01%

SARCEDO (5 sezioni su 5)

Federica De Muri (Sarcedo in Comune Federica De Muri sindaco) 941 voti – 32,08%

Miria Fattambrini (Svolta con noi Miria Fattambrini sindaco) 1400 voti – 47,73% 🇮🇹

Antonio Tammaro (Sarcedo Bene Comune Antonio Tammaro sindaco) 592 voti – 20,18%

SOLAGNA (2 sezioni su 2)

Stefano Bertoncello (Lista Civica Bertoncello sindaco- Insieme per la comunità) 456 voti – 46,15% 🇮🇹

Laura Carraro (Ora ha per Solagna) 281 voti – 28,44%

Marco Vanzo (Per il bene comune Solagna) 251 voti – 25,40%

SOSSANO (4 sezioni su 4)

Silvio Bertola (Futuro Insieme Sossano) 1084 voti – 47,44%

Enrico Grandis (Grandis Sindaco) 1201 voti – 52,56% 🇮🇹

SOVIZZO (7 sezioni su 7)

Matteo Forlin (SovizzoInsieme Matteo Forlin sindaco) 2327 voti – 56,06% 🇮🇹

Luciano Nostrali (Un paese in comune Nostrali sindaco) 1824 voti – 43,94%

TEZZE SUL BRENTA (10 sezioni su 10)

Luca Mocellin (Progetto per Tezze Mocellin sindaco) 1520 voti – 24,92%

Luigi Pellanda (Vivere Tezze Luigi Pellanda sindaco) 4580 voti – 75,08% 🇮🇹

TONEZZA DEL CIMONE (1 sezione su 1)

Franco Bertagnoli (Uniti per Tonezza Bertagnoli sindaco) 257 voti – 87,41% 🇮🇹

Sergio Furlan (Per la montagna) 37 voti – 12,59%

TORREBELVICINO (6 sezioni su 6)

Emanuele Boscoscuro (Civica Fare Insieme Boscoscuro Emanuele sindaco) 1761 voti – 57,05% 🇮🇹

Pietro Maria Collareda (Un Comune Amico Piero Collareda sindaco) 1326 voti – 42,95%

TORRI DI QUARTESOLO (10 sezioni su 10)

Luigi De Ecclesiis (Siamo Torri De Ecclesiis) 915 voti – 16,79%

Mauro Fabbiani (Impegno per Torri) 711 voti – 13,04%

Gianluca Ghirigatto (Uniti per Torri Ghirigatto sindaco) 2104 voti – 38,60% 🇮🇹

Alberto Rauli (Torri nel cuore Rauli sindaco) 1721 voti – 31,57%

TRISSINO (9 sezioni su 9)

Davide Faccio (Lista civica per Trissino) 3599 voti – 77,80% 🇮🇹

Valentina Diddoro (Amo Trissino) 388 voti – 8,39%

Alessandra Guerrato Trissino (Trissino civica) 639 voti – 13,81%

VALBRENTA (7 sezioni su 7)

Luca Ferazzoli (Valbrenta civica Luca Ferazzoli sindaco) 2243 voti – 100% 🇮🇹

VALDASTICO (3 sezioni su 3)

Claudio Sartori Sessi (SiAmo Valdastico Claudio Sessi sindaco) 407 voti – 55,37% 🇮🇹

Roberta Serafini (Insieme Roberta Serafini)

VALLI DEL PASUBIO (4 sezioni su 4)

Gianvalerio Piva (Valli noi con voi) 1195 voti – 64,21% 🇮🇹

Damiano Rizzo (Valli insieme) 666 voti – 35,79%

VELO D’ASTICO (2 sezioni su 2)

Nicola Campanaro (Uniti per Velo Nicola Campanaro sindaco) 873 voti – 68,42% 🇮🇹

Lucca Cislaghi (Vivere Velo Luca Cislaghi sindaco) 403 voti – 31,58%

VILLAGA (2 sezioni su 2)

Eugenio Gonzato (Lista civica Villaga) 681 voti – 59,48% 🇮🇹

Tiziano Zanetello (Villaga che vogliamo) 464 voti – 40,52%

ZANE’ (6 sezioni su 6)

Alberto Busin (Impegno per Zanè Busin sindaco) 2.126 voti – 57,74% 🇮🇹

Giuseppe Pozzer (Zanè per tutti Pozzer sindaco) 1.556 – 42,26%

ZOVENCEDO (1 sezione su 1)

Stefania Marchesini (Sempre insieme per il futuro) 380 voti – 100% 🇮🇹

ZUGLIANO (7 sezioni su 7)

Denis Bozzo (Civica per tutti Denis Bozzo sindaco) 1.576 voti – 43,37%

Sandro Maculan (Uniti per Zugliano Sandro Maculan sindaco) 2.058 voti – 56,63% 🇮🇹