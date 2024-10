Da CioccolandoVi all’Oktober Tirol Fest, dalle ville venete al foliage: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ottobre avanza inesorabile, tanto che fervono già i preparativi per festeggiare Halloween. Ma per tale ricorrenza, comunque, si dovranno attendere ancora un paio di settimane. Nel frattempo, la provincia di Vicenza continua ad offrire a residenti e turisti molteplici occasioni per esplorare e vivere il territorio, maltempo permettendo. Come d’abitudine, Gianni Manuel e Martina Polelli hanno riepilogato ai microfoni di “Festa Italiana” gli eventi in programma nel Vicentino per questo fine settimana.

Fino a domenica 20 ottobre, Barbarano Mossano ospita l’evento “Un posto in cui tornare“, giunto ormai alla terza edizione. L’iniziativa nasce dalla voglia di un gruppo di amici del giovane Nicolò Zavatta, scomparso il 3 luglio 2022 nella tragedia della Marmolada, di sensibilizzare il pubblico sugli effetti dei cambiamenti climatici. Il tutto valorizzando al contempo le tre passioni di Nicolò: lo sport, la montagna e la musica. Anche quest’anno essi saranno i temi principali, con l’attenzione all’inclusione e alla sostenibilità che permettono lo sport e il turismo quando incontrano la natura.

A Vicenza, da oggi e fino a domenica, torna l’appuntamento goloso con CioccolandoVi: tre giorni dedicati al cioccolato di qualità e a tutte le dolcezze a base di cacao. La manifestazione porterà gli appassionati fra tantissime proposte e offrirà la possibilità di conoscere i più bravi maestri cioccolatieri d’Italia. Tra gli stand si potrà ammirare, gustare e comprare un ricco assortimento dei più svariati soggetti di cioccolato.

In centro a Thiene, invece, sempre da oggi e fino a domenica, quinta edizione dell’Oktober Tirol Fest, giunta al secondo weekend: grazie alla tensostruttura riscaldata, l’evento non teme le intemperie. È disponibile un menù ricco con specialità culinarie bavaresi, accompagnato dalla Forst Fest Bier, una birra speciale dedicata proprio a questa occasione. Previsto anche ogni sera intrattenimento a base di musica e dj set.

Domani, sabato 19 ottobre, e domenica, in tutto il Veneto si tiene la Giornata Delle Ville Venete. Giunto alla terza edizione, è ormai un evento di carattere nazionale e consente di raccontare questo patrimonio del territorio attraverso diverse tipologie di esperienze: dalle visite alle degustazioni, dai laboratori ai reading, dalle performance ai convegni. In provincia di Vicenza è prevista l’apertura di ben venti dimore storiche.

È tempo invece di Foliage ad Asiago (domani e domenica), la festa che celebra i colori, i profumi e i sapori unici dell’autunno sull’Altopiano. Per due giorni ci si potrà immergere nell’atmosfera autunnale e magica di Asiago, respirando l’aria fresca e frizzante della stagione e ammirando tutta la bellezza della natura che si veste di calde sfumature dorate, con i boschi e i prati dell’Altopiano che si colorano, trasformandosi in una tavolozza vivente.

Domenica è in programma a Torrebelvicino l’escursione “Dai Misteri della Valle dell’Orco alla spiritualità di Mondonovo“. Sarà l’occasione per camminare fra i luoghi e le “contrade roèrse” in cui lo scrittore Umberto Matino ha ambientato le vicende del suo romanzo giallo “La Valle dell’Orco”, rievocandone le morti misteriose, i personaggi caratteristici e gli indizi, e ripercorrendo, con essi, l’origine cimbra della Val Leogra.

Sempre domenica, a Caldogno, torna la “Scartosada“, manifestazione storica che permetterà di rivivere l’atmosfera autunnale contadina dei tempi andati. Ci saranno per tutto il giorno un mercatino con 70 espositori, visite narrate in costume, laboratori di giochi e costruzioni, “zughi de na volta”, balli “in contra'” e, nel salone nobile di Villa Caldogno un dialogo con lo scrittore Gianpietro Olivetti autore del libro: “Andrea Palladio: La famiglia, l’opera e il suo tempo”.

A Romano d’Ezzelino, questa domenica, va in scena la 18° Marcia del Sorriso: ben quattro percorsi (5-10-18-24 chilometri) con partenza dal parco di Villa Negri a San Giacomo di Romano d’Ezzelino e passaggio attraverso luoghi storici come il Colle di Dante Alighieri, il Monte della Croce di Elisa Stecchini, la Vecchia Colombara, il Sacello di Valle Santa Felicita, Villa Ines Benetti e Villa Lunardi a Borso del Grappa.

