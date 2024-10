MotoGp, in Australia è Marquez il più veloce. Quinto Bagnaia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Motomondiale, con una corsa al titolo ancora aperta tra Martin e Bagnaia, corre la sua 17esima tappa a Phillip Island, in Australia. Nell’alba italiana si sono svolte le prequalifiche, unica sessione odierna. Lo spagnolo Marc Marquez è stato il più veloce: il pilota del team Ducati- Gresini ha preceduto il fratello e compagno di squadra Alex Marquez e Marco Bezzecchi. Martin e Bagnaia hanno fatto segnare rispettivamente il quarto e il quinto tempo.

Commenta Marquez, che ha corso con asfalto asciutto ma freddo: “In queste condizioni riesco a essere subito veloce e competitivo, il problema è che io poi resto lì e gli altri arrivano e mi superano qualche volta. Vediamo cosa accadrà, è una pista che mi piace e siamo partiti bene. Sul passo gara sino al giro 15 siamo a posto, ma ne mancano altrettanti. Oggi Martin era molto forte, Pecco arriverà, sul giro sono andati bene anche Bezzecchi e Alex. L’importante è che davanti abbiamo le Ducati”, ha sottolineato il campione iberico.

Le sensazioni di Bagnaia, nonostante il quinto tempo, sono buone: “Siamo tutti molto simili, anche con Martin. Su questo tracciato è difficile fare la differenza e nessuno la sta facendo. Al momento non vedo nessuno che stia andando più forte. Su Marquez perdiamo in un punto solo, quindi sappiamo già cosa fare. Curva 3 la faccio forte e guadagno tanto, però arrivo troppo forte alla curva 4, quindi forse ci devo arrivare più piano. Dove guadagna Marquez è in curva 6, lui è molto bravo, riesce a portar dentro più velocità, purtroppo negli ultimi due giri non ho potuto spingere”.

Vanno direttamente in Q2, che si correrà domani Maverick Vinales (Aprilia), Brad Binder (KTM), Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) e Alex Rins (Yamaha). Dovranno cercare gli ultimi due pass domani in Q1, tra gli altri, Fabio Quartararo (Yamaha), Pedro Acosta (GasGaS), Enea Bastianini (Ducati) ed Aleix Espargaro (Aprilia).