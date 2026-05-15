Degustazioni in villa, trail running, pasta fresca e rafting: ecco gli eventi del weekend

Il weekend del 15, 16 e 17 maggio propone un ricco calendario di appuntamenti in provincia di Vicenza tra divulgazione scientifica, fiere tradizionali, escursioni e attività all’aria aperta. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Vicenza, domani 16 maggio, il Teatro Astra ospiterà STEM Talk Live, uno spettacolo di storytelling scientifico pensato per avvicinare il pubblico al mondo della ricerca e dell’innovazione. Sul palco quattro scienziate affronteranno temi che spaziano dall’agricoltura spaziale alla statistica, dalla prevenzione sismica alla robotica educativa, con un linguaggio semplice e accessibile. Domenica 17 maggio, invece, il centro storico di Malo si animerà con l’Antica Fiera di Santa Croce, storica manifestazione dedicata ai sapori e alle tradizioni del territorio. Dalle 9 alle 19 saranno presenti stand gastronomici, mercato di prodotti locali, esposizioni agricole e attività per famiglie e bambini.



Nel cortile di Villa Ghellini a Villaverla, domani e domenica 17 maggio, torna Apericultura in Villa, evento dedicato alla valorizzazione del Clinto, vino tradizionale del territorio. Degustazioni, musica dal vivo, artigianato, animazione e attività per bambini accompagneranno le due serate. Gli appassionati di sport outdoor potranno invece raggiungere Bassano del Grappa per il debutto del Grappa Ultra Trail, in programma domani 16 maggio. La competizione propone percorsi da 20, 40 e 80 chilometri attraverso il Massiccio del Grappa, con la partecipazione di atleti élite e ambassador del trail running.

Oggi, venerdì 15 maggio, a Sarcedo torna la Lucciolata Maggiolina, manifestazione ludico-motoria serale con percorsi da 5 e 8 chilometri, aperti anche a passeggini e carrozzine. La partenza è prevista dalle 18:30 alle 20:30 in via della Meccanica 18. Domani 16 maggio, ad Asiago, si rinnova la tradizione della Grande Rogazione, storico cammino religioso di 33 chilometri che attraversa pascoli, boschi e contrade dell’Altopiano. La processione partirà alle 6 del mattino dal Duomo cittadino, e rappresenta uno dei riti più sentiti dalla comunità locale.

Per gli amanti della montagna e dell’avventura, domenica 17 maggio a Gallio è in programma Nel Labirinto Segreto, escursione guidata alla scoperta della Brustolà, suggestivo labirinto naturale dell’Altopiano. Tra boschi, trincee della Grande Guerra e panorami sulla Piana di Marcesina, l’esperienza unisce natura e storia. Domani 16 maggio, a Lonigo, il laboratorio culinario Meglio della Nonna Pina! permetterà ai partecipanti di imparare a preparare tortelloni di pasta fresca insieme al maestro pastaio Carlo Zampieri. L’attività si concluderà con una degustazione conviviale dei prodotti realizzati.

Infine, domenica 17 maggio, a Valbrenta si terrà Trekking & Rafting, esperienza outdoor che combina escursione e discesa sul fiume Brenta. Il percorso attraversa antichi sentieri dei contrabbandieri del tabacco, alternando boschi e punti panoramici, per poi proseguire in rafting lungo il corso del fiume. L’attività è adatta anche a gruppi e famiglie con ragazzi.

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