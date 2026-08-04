Previsioni 4-7 agosto: caldo intenso, poi temporali e calo delle temperature

Evoluzione generale

Il promontorio anticiclonico, che si è proteso da sud-ovest portando un clima molto caldo con qualche addensamento nuvoloso e occasionali temporali a fine giornata solo in montagna, è destinato a regredire almeno a tratti; per un po’ continuano però a prevalere gli spazi di sereno, a fronte di addensamenti nuvolosi e locali piogge più che altro nelle ore pomeridiane in montagna, con oscillazioni delle temperature attorno a valori molto sopra la norma; a fine periodo, crescente variabilità con temporali e calo termico soprattutto venerdì.

Martedì 4: cielo dapprima sereno o poco nuvoloso salvo alcune nebbie in graduale dissolvimento sulle zone pianeggianti, poi in montagna da poco a parzialmente nuvoloso coi maggiori addensamenti sulle Dolomiti e sereno o poco nuvoloso in pianura salvo locali modesti addensamenti verso l’interno.

Precipitazioni: dal pomeriggio in poi probabile qualche rovescio temporalesco sulle Dolomiti, in possibile locale propagazione a Prealpi e zone adiacenti.

Temperature: per le minime, contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a sud; massime in contenuta diminuzione su bassa pianura e costa, senza notevoli variazioni altrove.

Venti: in quota a tratti deboli e a tratti moderati, dai quadranti sud-occidentali; nelle valli e sulla fascia pedemontana direzione variabile, intensità in prevalenza debole con locali brezze; altrove perlopiù dai quadranti orientali, deboli salvo varie fasi di moderato rinforzo da sud-est per brezze soprattutto lungo la costa.

Mare: quasi calmo, od al più poco mosso al largo.

Attendibilità previsione: buona.

Mercoledì 5: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma a tratti con qualche addensamento, specie dal pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: dal pomeriggio in poi probabili alcuni rovesci temporaleschi sulle Dolomiti, in parziale propagazione alle zone prealpine ed occasionalmente a qualche località della pianura interna.

Temperature: sulle zone pianeggianti, prevale un po’ di aumento; su quelle montane, minime stazionarie o in contenuto calo specie ad alta quota e massime stazionarie o in leggero aumento.

Venti: in quota da moderati a deboli, dai quadranti occidentali; nelle valli e sulla fascia pedemontana direzione variabile, intensità in prevalenza debole con locali brezze; altrove perlopiù dai quadranti orientali, deboli salvo qualche fase di moderato rinforzo per brezze soprattutto lungo la costa.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità previsione: buona.

Giovedì 6: cielo dapprima sereno pressochè ovunque, poi in montagna da poco a parzialmente nuvoloso e in pianura da sereno a poco nuvoloso ma con addensamenti più significativi verso l’interno; alcuni rovesci e temporali, probabili dal pomeriggio in montagna, poi possibili localmente anche sulle zone interne della pianura; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in contenuto aumento sulle zone pianeggianti, stazionarie o in locale leggera diminuzione su quelle montane.

Attendibilità previsione: discreta.

Venerdì 7: variabilità, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; crescente probabilità di piogge sparse a prevalente carattere di rovescio temporalesco; temperature minime un po’ in diminuzione, salvo locali leggere controtendenze a sud-est, comunque raggiunte a tarda sera; temperature massime in calo.

Attendibilità previsione: discreta.

Previsioni a cura di Arpav

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