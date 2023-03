Dueville, Dubai e Repubblica Dominicana: We Love Italia gioca “ovunque” con la lettera D

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gianni Manuel e Martina Polelli, tra una canzone dei Duran Duran e una dei Depeche Mode, hanno iniziato scambiando due chiacchiere con Elisa Frizzo Luna, giovane di Recoaro Terme che da quattro mesi vive a Dubai. Dopo un primo impatto un po’ difficile – non è facile passare dalle montagne al lusso sfrenato – Elisa ha iniziato a sentirsi a suo agio nel settore del turismo a contatto con persone che hanno esigenze diverse da quelle a cui era abituata.

Dubai è una città sicura piena di persone gentili, persone provenienti da ogni dove e che prediligono la città araba come punto di incontro tra culture e lingue diverse. Elisa è dall’altra parte del mondo, ma con le idee chiare: formarsi e imparare il più possibile per tornare a Recoaro e mettere le sue competenze a disposizione del turismo locale.

Ascolta “In viaggio tra Dueville, Dubai e Repubblica Dominicana con la lettera D” su Spreaker. Parlando di territorio vicentino, Gianni e Martina si sono collegati telefonicamente con Davide Zorzo, assessore dell’unico comune della provincia che inizia con la lettera D: Dueville. Tra i buoni motivi per visitare il paese di 14 mila abitanti ci sono innanzitutto l’aspetto naturalistico con il Parco delle Risorgive del Bacchiglione, le ville venete con in primo piano Villa Pedrotti e Villa Monza e infine tutto il ciclo di incontri culturali che, per tre mesi, accompagna le serate duevillesi. Da non perdere, come piatti tipici, la trota alla vivarese De.Co. e la trippa di Sant’Anna De.Co la cui fiera quest’anno festeggia il centesimo anniversario.

Ultima ospite della puntata, ma solo per fuso orario, è Gabriella Manerba. Da Milano alla Repubblica Dominicana il passo è stato breve, complice il suo precedente lavoro nelle pubbliche relazioni e i frequenti viaggi per accompagnare i giornalisti. Ora vive a Las Terrenas lavorando come agente immobiliare. La vita sull’isola è molto stimolante, l’economia gira bene e il turismo è ripartito in maniera impressionante. Chi sceglie di comprare una casa in Repubblica Dominicana lo fa con consapevolezza e pagando in contanti. Un piccolo angolo di paradiso dove chi ci vive è molto ospitale, perché potrà avere anche poco ma sorriderà sempre.