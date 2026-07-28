Eleonora Contro è Miss Miluna Veneto e vola alle prefinali di Miss Italia

La thienese Eleonora Contro si aggiudica la fascia per concorrere a Miss Italia. 21 anni, diplomata in Relazioni Internazionali per il Marketing, attualmente lavora come barista e ha la passione per i balli latino-americani. Al PalaFalcade di Falcade si è aggiudicata il titolo regionale di Miss Miluna Veneto e con questo passo si è guadagnata l’accesso alle prefinali nazionali dell’ottantasettesima edizione di Miss Italia.

Durante lo spettacolo presentato da Michele Cupitò, nel bellunese, le concorrenti hanno sfilato in abiti eleganti e body ufficiale del concorso, sotto la regia di Paola Rizzotti titolare dell’agenzia modashow.it esclusivista di Miss Italia in Veneto. Un saluto al pubblico e alle miss in gara è stato portato dal Consigliere Comunale con delega al Turismo e Sport Fulvio Valt che al termine della finale ha anche premiato la vincitrice.

La prossima finale regionale è in programma venerdì 31 luglio all’Odissea Fun City a Spresiano dove si eleggerà Miss Cinema Veneto, La finalissima di Miss Veneto si terrà a Solesino sabato 22 agosto.

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